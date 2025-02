Der Halbleiterausrüster Suess MicroTec verzeichnet aktuell eine leichte Kursschwäche an der Frankfurter Börse. Die Aktie notiert per 22. Februar bei 41,50 Euro und weist damit einen Tagesverlust von 0,12 Prozent auf. Im Monatsvergleich summiert sich der Rückgang auf 4,48 Prozent. Dennoch zeigt sich die langfristige Entwicklung robust - auf Jahressicht konnte das Papier ein Plus von 18,21 Prozent verbuchen.

Aktuelle Bewertungskennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 796,2 Millionen Euro und einem für 2025 prognostizierten KGV von 14,98 präsentiert sich das Garchinger Unternehmen solide. Die Gesellschaft profitiert dabei von ihrer starken Position im Bereich der Mikrostrukturierungs-Lösungen, insbesondere bei kleineren und mittleren Produktionschargen.

Anzeige

Suess MicroTec-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Suess MicroTec-Analyse vom 22. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Suess MicroTec-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Suess MicroTec-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Suess MicroTec: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...