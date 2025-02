Die Aktie des Halbleiterspezialisten Monolithic Power Systems zeigt sich aktuell in einer positiven Entwicklung. Der Kurs stieg am 22. Februar auf 631,90 EUR, was einem Zuwachs von 0,77 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Im Monatsvergleich verzeichnet das Papier einen Anstieg von 2,42 Prozent. Mit einer Marktkapitalisierung von 30,2 Milliarden EUR positioniert sich das Unternehmen weiterhin als bedeutender Akteur im Halbleitersektor.

Investor Day steht bevor

Der für den 20. März 2025 angesetzte Investor Day weckt das Interesse der Anleger. Das Unternehmen wird dabei voraussichtlich seine strategische Ausrichtung und Entwicklungsperspektiven präsentieren. Die jüngst ausgezahlte Quartalsdividende belief sich auf 1,25 USD zum 31. Dezember 2024.

