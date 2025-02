Die Americas Gold and Silver Corporation zeigt eine bemerkenswerte Stabilität an den Börsen. Der aktuelle Kurs von 0,507 EUR (Stand: 22. Februar) blieb im Vergleich zum Vortag unverändert, während die Aktie im Monatsvergleich ein Plus von 2,84 Prozent verzeichnen konnte. Die Marktkapitalisierung des nordamerikanischen Bergbauunternehmens beläuft sich derzeit auf 322,3 Millionen EUR bei 627,0 Millionen ausstehenden Aktien.

Finanzkennzahlen im Fokus

Das Unternehmen, das sich auf die Förderung von Gold, Silber und weiteren Edelmetallen in Nordamerika konzentriert, weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,27 für das Jahr 2025 auf. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Jahresperformance wider, die ein Plus von 158,02 Prozent aufweist.

