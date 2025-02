Die Talon Metals Corp. verzeichnet aktuell eine anhaltende Abwärtsbewegung an den Börsen. Der Aktienkurs des Mineralexplorationsunternehmens fiel am 22. Februar 2025 um 2,12 Prozent auf 0,0553 USD. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das sich hauptsächlich auf das Nickel-Kupfer-Kobalt-Projekt Tamarack in Minnesota konzentriert, beläuft sich derzeit auf bescheidene 5,7 Millionen Euro bei 128,8 Millionen ausstehenden Aktien.

Negative Entwicklung im Monatsvergleich

Die negative Tendenz spiegelt sich auch in der monatlichen Entwicklung wider, die einen Verlust von 4,16 Prozent aufweist. Trotz der aktuellen Position über dem 52-Wochen-Tief bleibt die Aktie deutlich unter ihrem Jahreshöchststand. Der Wert liegt derzeit 174,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch.

