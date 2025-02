DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Drei Aktien, die Anleger im Blick haben sollten: Barrick Gold, Tesoro Gold und Endeavour Silver!

Frankfurt (pta/23.02.2025/08:00) - Der Goldpreis bleibt bärenstark und markiert Rekordhoch um Rekordhoch. Immer mehr Anlegersetzenauf das Edelmetall, um sich vor politischen Risiken zu schützen. Wer Sicherheit und Performance verbinden will, sollte einen Blick auf jene Aktien werfen, die von höheren Preisen profitieren. Neben Gold sollten Anlegeraber auch Silber im Blick haben.

Gold: Auch in Dollar auf dem Weg zum Allzeithoch?

Wenn der Goldpreis steigt, profitieren Goldproduzenten und Goldexplorer in der Regel überdurchschnittlich. Aktuell ist genau das der Fall. Das Edelmetall konnte jüngst die Marke von 2.900 US-Dollar je Unze überwinden und scheint sich auf dem höheren Level festzusetzen. Viele Analysten prognostizieren, dass noch in diesem Jahr die runde Marke von 3.000 US-Dollar fällt. Der Effekt auf das Geschäft der Goldproduzenten ist immens. Jede 100 Dollar, die sie mehr für Ihre Unzen bekommen, steigert den Profit überproportional, denn die Kosten steigen nicht mehr in dem gleichen Maße. Dementsprechend ist der Markt derzeit aktiv auf der Suche nach Chancen am Goldmarkt.

Der Grund für die hohe Nachfrage nach Gold liegt zum einen an der neuen Zollpolitik der Vereinigten Staaten. Es wird befürchtet, dass auch Metallen wie Gold ein Zoll in Höhe von 25 Prozent auferlegt wird. Deshalb schaffen gerade viele Banken und Großinvestoren ihr Gold von London, wo traditionell physisches Gold gehandelt wird, in Lagerräume in New York, wo an der Wall Street der Future-Handel (Papierhandel) stattfindet. Die Goldhändler wollen eine Situation vermeiden, in der sie physisches Gold liefern müssen, darauf aber einen Zoll zahlen.

In Südkorea geht das Gold aus

Zum anderen aber zieht weltweit die Inflation an. Das liegt nicht nur, aber auch an der Handelspolitik der Regierung Trump. In Zeiten von Inflation ist Gold in der Regel als sicherer und wertstabiler Hafen besonders begehrt. Nicht zuletzt ist eine Enge am Goldmarkt zu spüren. So meldet die Korea Minting and Security Printing Corp., die offizielle Münzprägeanstalt Südkoreas, dass sie ihre Verkäufe vorerst gestoppt hat. Ursache hierfür sei das mangelnde Angebot an physischem Gold.

Dementsprechend scheint die Nachfrage am Goldmarkt derzeit das Angebot deutlich zu übersteigen. Nicht zuletzt hatten auch etliche Zentralbanken ihre Goldkäufe fortgesetzt, wobei seit November 2024 auch die People Bank of China wieder auf der Käuferseite auftritt. Die chinesische Zentralbank will wie viele andere Notenbanken ihre Dollar-Reserven reduzieren und erhöht dafür den Goldanteil in den Tresoren. So will man eine finanzielle Abhängigkeit von den USA möglichst schnell und nachhaltig reduzieren.

Barrick Gold (17,98 Euro; CA0679011084): Zahlen überzeugen

Bei Barricklief es 2024 alles andere als gut: Vor allem der Ärger in Mali stieß den Investoren negativ auf. Dort hat die neue Militär-Regierung inzwischen Barricks Goldmine stillgelegt und Gold beschlagnahmt. Verhandlungen zwischen dem Unternehmen und dem Staat liegen derzeit auf Eis, melden Nachrichtenagenturen. Dafür aber überzeugte Barrick nun endlich mit seinem Zahlenwerk. So hat der Konzern offenbar seine Kosten wieder im Griff. Mit dem guten vierten Quartal findet so auch das abgelaufene Geschäftsjahr ein gutes Ende. Barrick Gold konnte vollends überzeugen und übertraf die Erwartungen des Marktes. Die Aktie der Kanadier legte in einer ersten Reaktion um rund fünf Prozent zu und hält sich stabil auf dem höheren Niveau. Dabei überzeugte das Unternehmen laut Analysten nahezu auf ganzer Linie. So stieg der Umsatz um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr12,92 Mrd. US-Dollar. Beim Gewinn machten sich neben dem höheren Goldpreis auch Kostenmaßnahmen bemerkbar. Gegenüber 2023 stieg dieser um 51 Prozent auf 2,21 Mrd. US-Dollar. Auf den Konzernkonten befinden sich netto 4,07 Mrd. US-Dollar. Barrick beschloss, Aktien im Volumen von bis zu 1 Mrd. US-Dollar zurückzukaufen. Einziger Wehrmutstropfen bleibt die letzte verbliebene Goldmine in Mali. Eine Einigung dort könnte dem Titel noch einen weiteren Schub geben.

Tesoro Gold (0,03 Euro; AU0000077208; ASX: TSO): Gold-Exploration in Chile!

Im Norden Chiles könnte ein großer Gold-Distrikt entstehen. Denn Tesoro Gold entwickelt dort das aussichtsreiche El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource mit über 1,5 Mio. Unzen Gold vor. Das Areal erstreckt sich allerdings über eine Fläche von 570 km2, das Explorationspotenzial ist also noch gar nicht ausgeschöpft. Das Unternehmen steht wohl erst am Anfang dieser Entwicklung. In der Zukunft könnte sich El-Zorro zu einem eigenen Gold-Distrikt entwickeln. Das scheint auch Gold Fields erkannt zu haben. Der südafrikanische Bergbauriese betreibt in der Nähe bereits eine Goldmine. Die Aussicht auf ein riesiges Vorkommen führte zu einem Investment des Konzerns in Tesoro Gold. Aktuell hält man 17,5 Prozent der Anteile und ist damit der größte Einzelaktionär.

Dabei ist das Umfeld für Tesoro nahezu optimal. El Zorro befindet sich in einer etablierten Mining-Region, wo neben Gold Fields auch Unternehmen wie Lundin Mining oder Capstone bereits Metalle abbauen. Dementsprechend ist die Infrastruktur mit Straßen, Häfen, Wasserzugang oder Flughäfen top. Noch dazu liegt das Vorkommen auf niedriger Höhe nahe der Küste. Laut der aktuellen Scoping-Studie können hier 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Aber wie gesagt: Die Exploration steht erst am Anfang. Das Ziel des Unternehmens ist es, zunächst die Ressource zu steigern und auch qualitativ durch Infill-Bohrungen auf eine höhere Ebene zu heben. Die Kasse ist dafür mit rund 4 Mio. Dollar gut gefüllt. Der NAV des Projekts wird auf 302 Mio. US-Dollar geschätzt. Das ist aktuell etwa der zehnfache Börsenwert von Tesoro Gold und zeigt das Potenzial. Allerdings wurde die Scoping-Studie mit einem unterstellten Goldpreis von lediglich 1.950 US-Dollar erstellt. Heute steht der Goldpreis deutlich höher. Die Aktie ist etwas für risikobewusste Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont. Sie wird sowohl in Deutschland als auch in Australien gehandelt.

Endeavour Silver (4,22 Euro; CA29258Y1034): Auch Silberaktien stehen im Fokus

Silber konnte bisher nicht bei der Entwicklung des Goldpreises mithalten. Dabei läuft der "kleine Bruder" in Bullenmärkten wie dem aktuellen in der Regel deutlich besser als Gold. Zuletzt aber schien Silber eher mit dem Kupferpreis mitzulaufen. Ein Grund könnte sein, dass Silber inzwischen zu 50 Prozent in der Industrie genutzt wird, somit nur noch die Hälfte der Nachfrage auf Schmuck und Investoren fällt. Dennoch: Kupfer zeigt sich derzeit bärenstark. Das könnte Silber in den kommenden Wochen und Monaten helfen, um endlich die Marke von 32,50 US-Dollar je Unze nachhaltig zu knacken. Hiervon sollten Silberaktien besonders profitieren. ZU den wenigen, reinen Silberaktien zählt Endeavour Silver. Das kanadische Unternehmen kommt auf einen Börsenwert von rund 1,5 Mrd. Euro und betreibt zwei Minen in Mexiko. Dazu gibt es Entwicklungsprojekte in Chile und den Vereinigten Staaten. Die Aktie konnte zuletzt mit dem Silberpreis steigen. Chartanalysten erwarten, dass das Papier bis auf das Jahreshoch 2024 steigen kann, wenn Silber nachhaltig ausbricht.

Tesoro Gold Land: Australien ISIN: AU0000077208 https://tesorogold.com.au/

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

