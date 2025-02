Die Siemens AG hat durch die Reduzierung ihrer Beteiligung an der Tochtergesellschaft Healthineers einen bedeutenden finanziellen Erfolg erzielt. Der Münchner Technologiekonzern konnte durch diese strategische Entscheidung Einnahmen in Höhe von fast 1,5 Milliarden Euro generieren. Die Aktie des Unternehmens reagierte positiv auf diese Entwicklung und notierte zuletzt bei 222,05 Euro, was einen leichten Kursanstieg markiert.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 177,2 Milliarden Euro gehört Siemens weiterhin zu den schwergewichtigen Titeln im deutschen Aktienmarkt. Im laufenden Geschäftsjahr 2025 schüttet der Konzern eine Dividende von 5,20 Euro je Aktie an seine Anteilseigner aus.

