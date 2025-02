Freitags-Ausverkauf...: Wochenrückblick KW 08-2024: Börsen gönnen sich eine Pause?!

Anzeige / Werbung

Nach einer beeindruckenden Rallye seit Jahresbeginn gönnten sich die Finanzmärkte in der für die Amerikaner verkürzten Handelswoche ('Presidents Day' am Montag) eine Verschnaufpause.

während die Aktienmärkte zu Beginn der Woche zunächst noch fester notierten kamen sie besonders am Freitag stärker unter die Räder, aufgrund von Befürchtungen über einen möglichen Handelskrieg und anhaltende Unsicherheiten in der Ukraine. Zudem belastete ein Gerücht, dass sich eine neue Corona Variante ausbreiten könnte, weshalb gerade Impfstoffhersteller sich dem Abverkauf am Freitag entziehen konnten.

Quelle: Onvista.de

Trotz der Kursverluste der großen Indizes bleibt die allgemeine Aufwärtsdynamik zunächst intakt, da der Aufwärtstrend nicht gebrochen ist. Doch mit mehreren wichtigen Ereignissen am Horizont - von den Nvidia-Quartalsbilanz bis hin zu neuen Inflationszahlen - sollten sich Anleger auch die kommende Woche auf wieder eine potenziell volatile Handelswoche einstellen.

Zinsmärkte: Noch keine Entspannung in Sicht!

Trotz einer insgesamt ruhigen Woche seitens der makroökonomischen Front sorgten schwache Frühindikatoren für Unsicherheit. Die US-Renditen bewegten sich in einer engen Spanne zwischen 4,40 % und 4,65 %, während die deutsche 10-jährige Bundesanleihe über 2,32 % blieb. Die US-Zinskurve steilte sich weiter auf, was insbesondere Finanzwerte begünstigte. Unterdessen warten Investoren gespannt darauf, ob die Trump-Administration und das US-Finanzministerium es schaffen, die US-Staatsverschuldung zu reduzieren und damit eine mögliche Anleihen-Krise abzuwenden.

Rohstoffmärkte gemischt unterwegs! Gold aber kurz vor 3.000,- US-Dollar!

Aluminium erreichte mit über 2.725,- USD pro Tonne ein Ein-Monats-Hoch, nachdem die Europäische Union beschlossen hatte, russisches Primäraluminium schrittweise zu verbieten. Kupfer setzte zunächst seinen Aufwärtstrend fort und kletterte über 9.560,- USD pro Tonne, gestützt durch eine robuste Nachfrage und Angebotsengpässe, musste dann aber auch leicht wider Nachgeben.

Quelle: Onvista.de

Gold glänzte erneut als sicherer Hafen und verbuchte seine achte Gewinnwoche in Folge, gestützt durch geopolitische Unsicherheiten und inflationsbedingte Sorgen. Mit über 2.930,- USD pro Unze nähert sich das Edelmetall der psychologisch wichtigen 3.000,- USD-Marke!

Fazit: Kurzfristige Unsicherheit, aber starke Trends bleiben intakt!

Während die Märkte in den letzten Wochen weitgehend unbeeindruckt von Trumps hyperaktiver Politik blieben, könnten die kommenden Tage mehr Klarheit über die künftige Richtung bringen. Besonders spannend sind:

Die heutige Bundestagswahl, die das politische Kräfteverhältnis in Europas größter Wirtschaft neu ordnen könnten.

Inflationsdaten aus Frankreich und Deutschland (Februar) sowie der PCE-Kerninflationsbericht der USA für Januar, die am Freitag veröffentlicht werden. Diese Zahlen könnten entscheidend für die zukünftige Zinspolitik sein.

Die Quartalszahlen von Nvidia am Mittwochabend, die die Tech-Rallye weiter beflügeln oder aber bremsen könnten.

Nach einem explosiven Jahresstart zeigen sich die Märkte vorübergehend abwartend. Doch mit geopolitischen Spannungen, Inflation und den Ergebnissen von Nvidia steht eine Woche voller potenzieller Kursbewegungen bevor. Anleger sollten auf Überraschungen vorbereitet sein - denn das Marktumfeld bleibt spannend! Spannende Informationen rund um das Thema Aktien und Rohstoffe finden Sie übrigens auch in unserem folgenden Wochenrückblick:

