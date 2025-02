Die LEG Immobilien SE, einer der führenden deutschen Wohnungskonzerne mit einer Marktkapitalisierung von 5,6 Milliarden Euro, steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024. Der Düsseldorfer Immobilienkonzern wird die Ergebnisse am 10. März 2025 präsentieren. Die Aktie verzeichnete zuletzt einen leichten Rückgang und schloss am 22. Februar bei 75,47 Euro, was einem Tagesverlust von 0,05 Prozent entspricht. Im Monatsvergleich belief sich das Minus auf 4,90 Prozent.

Aktuelle Bewertungskennzahlen

Das für 2025 prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,02, während das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis 12,55 beträgt. Der Konzern verfügt über einen Bestand von etwa 145.000 Mietwohnungen und ist besonders stark in Nordrhein-Westfalen vertreten.

