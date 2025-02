Die Sartorius AG verzeichnet aktuell eine dynamische Entwicklung an der Börse. Der Laborausrüster zeigt nach positiven Nachrichten vom Partner Repligen eine bemerkenswerte Performance und führt zeitweise den DAX an. Die jüngsten Handelstage waren jedoch von Schwankungen geprägt - der Aktienkurs schloss am 22. Februar bei 191,80 Euro, was einen leichten Rückgang von 0,10 Prozent zum Vortag bedeutet.

Aktuelle Marktposition

Mit einer Marktkapitalisierung von 7,2 Milliarden Euro bleibt der Labor- und Prozesstechnologie-Anbieter ein bedeutender Akteur im DAX. Die Sartorius Stedim Biotech, eine wichtige Konzerntochter, verzeichnete zuletzt einen Kursstand von 203,10 Euro.

Anzeige

Sartorius-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Sartorius-Analyse vom 23. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Sartorius-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Sartorius-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Sartorius: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...