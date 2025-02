Der Automobilgigant General Motors verzeichnet eine positive Entwicklung an den Börsen. Der Aktienkurs stieg am 22. Februar auf 44,27 EUR, was einem Zuwachs von 0,02 Prozent entspricht. Die moderate Aufwärtsbewegung der letzten Handelstage setzt sich damit fort, nachdem am 21. Februar bereits ein Plus von 0,32 Prozent auf 45,73 EUR verbucht wurde.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 44,1 Milliarden Euro bleibt GM einer der bedeutendsten Automobilhersteller weltweit. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 liegt bei 4,23, während die vierteljährliche Dividende zuletzt 0,12 USD betrug.

