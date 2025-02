Die jüngsten Entwicklungen bei Microsoft deuten auf eine strategische Neuausrichtung im Bereich der Datenzentren-Infrastruktur hin. Der Technologieriese hat mehrere geplante Datenzentrum-Mietverträge in den Vereinigten Staaten storniert und seine internationalen Expansionspläne deutlich zurückgefahren. Diese Entscheidung betrifft Kapazitäten von mehreren hundert Megawatt und umfasst auch den Rückzug aus bereits vereinbarten Qualifizierungsvereinbarungen. Besonders bemerkenswert ist, dass Microsoft Verträge im Umfang von über einem Gigawatt hat auslaufen lassen und sich von mindestens fünf Grundstücken zurückgezogen hat, die ursprünglich für den Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten vorgesehen waren.

Strategische Neuausrichtung im KI-Sektor

Die Zurückhaltung bei Investitionen in neue Rechenzentrumskapazitäten könnte mit der Entwicklung im KI-Bereich zusammenhängen. Während Microsoft seine KI-Infrastruktur ursprünglich massiv ausbauen wollte, scheinen die Renditeerwartungen im KI-Segment hinter den anfänglichen Prognosen zurückzubleiben. Dies wurde besonders durch die Quartalsergebnisse vom Dezember deutlich. Zudem deutet die Entwicklung kostengünstigerer und effizienterer KI-Modelle darauf hin, dass möglicherweise nicht die ursprünglich geplanten umfangreichen Infrastrukturinvestitionen erforderlich sind. Die Verschiebung der Investitionsschwerpunkte zurück in die USA signalisiert eine vorsichtigere Herangehensweise an die globale Expansion.

