EQS-Media / 24.02.2025 / 09:30 CET/CEST

TECHNO baut im Geschäftsjahr 2025 sein bundesweites Strategienetzwerk weiter aus

Neu-Gesellschafter Autohausgruppe Seitz ist überzeugt von Leadership und Wettbewerbsvorteilen

Hamburg, 24. Februar 2025 Mit dem Abschluss des neuen Gesellschaftervertrages zum Jahresende 2024 startet TECHNO - Die Autohaus-Kooperation gestärkt ins neue Geschäftsjahr und baut die Relevanz des bundesweiten Netzwerks kontinuierlich weiter aus. Neu dabei: die Walter Seitz GmbH & Co. KG mit ihren Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Škoda, Audi, Seat, Cupra und Porsche. Gemeinsam mit derzeit über 150 Gesellschaftern und deren rund 2.100 Autohäusern profitiert nun auch die in Kempten im Allgäu ansässige Autohausgruppe von den vielfältigen Vorteilen und Branchenlösungen der in Hamburg ansässigen größten Autohaus-Kooperation Deutschlands. Laut Martin Osterberger-Seitz, Sprecher der Geschäftsführung, könne man sich so zukünftig trotz der vielfältigen Herausforderungen noch erfolgreicher positionieren und sich im harten Wettbewerbsumfeld weiter klar abheben: "Aufgrund der Inflation und der damit einhergehenden Kaufzurückhaltung sowie Lieferverzögerungen merken wir in unseren insgesamt 30 Betrieben an 17 Standorten, dass derzeit nicht mehr die Frequenz vorhanden ist, die wir gewohnt sind. Die Kunden sind vorsichtiger geworden und überlegen zweimal, wann, warum und ob sie eine solche Investition jetzt tätigen wollen", sagt Martin Osterberger-Seitz und fügt hinzu: "Mit TECHNO haben wir Zugang zu Dienstleistungen, die uns schon 2025 entscheidend dabei unterstützen können, unsere Stärken verstärkt zur Geltung zu bringen. Das Netzwerk eröffnet uns allen neue Perspektiven, um unsere Strategie in allen Geschäftsbereichen weiter erfolgreich fortzusetzen." Auch TECHNO-Geschäftsführer Georg Wallus unterstreicht, dass es gerade in schwierigen Zeiten mit vielen Unwägbarkeiten mehr denn je für den Autohandel notwendig sei, neben umfassender Beratung, nachhaltigen Konzepten und einem einzigartigen Kauferlebnis mit nachhaltigen Partnerschaften auch neue Impulse zu nutzen: "Wir freuen uns, dass die Autohausgruppe Seitz, die zu einem der größten Vertragshändler im süddeutschen Raum gehört, zukünftig auf die nachhaltige Expertise, das bundesweite Netzwerk und die vielfältigen Potenziale von TECHNO - Die Autohaus-Kooperation setzt, um die Herausforderungen der Zukunft noch erfolgreicher zu meistern. Unser umfangreiches Produktportfolio, ergänzt um digitale Konzepte und Consulting-Solutions, stärkt nicht nur die Position unserer Gesellschafter, sondern gestaltet auch deren Prozesse aus Kundensicht angenehmer, smarter und nachhaltiger."

Gerade in einer Branche, die derzeit radikalen Veränderungsprozessen ausgesetzt ist, sind neue Konzepte und neue Wege, wie sie TECHNO - Die Autohaus-Kooperation beschreitet, notwendiger denn je. Seit 1. Oktober 2024 ist TECHNO daher auch für die Walter Seitz GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Kempten im Allgäu eine verlässliche Größe. "TECHNO verfügt neben ihrer Erfahrung aus rund sechs Jahrzehnten Automobilhandel über ein hervorragendes Know-how, hohe automobile Akzeptanz und ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsportfolio. Daher sehen wir uns als neue Gesellschafter und Partner von TECHNO für die zukünftigen Herausforderungen in der Automobilbranche bestens aufgestellt und können weiterhin alles daransetzen, unsere Standards zu erhöhen und unseren Kunden auch in Zukunft das bestmögliche Erlebnis zu bieten", führt Geschäftsführer Martin Osterberger-Seitz aus. Schließlich verfüge TECHNO - Die Autohaus-Kooperation über ein breites Portfolio an Lösungen, die das gesamte Netzwerk dabei unterstützten, sich im Markt abzugrenzen und sich mittel- und langfristig noch besser durchzusetzen.



Seit mehr als 90 Jahren wird die Autohausgruppe Seitz aus Kempten als erfolgreiches Familienunternehmen geführt und ist seither durch zahlreiche Filialgründungen, diverse Übernahmen und jede Menge Erfahrung, Kompetenz und Investitionsbereitschaft kontinuierlich gewachsen. Die Autohausgruppe Seitz zählt zu den größten Vertragshändlern im süddeutschen Raum. Mit starken Marken wie Porsche, Volkswagen, Audi, Cupra, Seat und Škoda ist das Unternehmen fest in der Region verwurzelt und zugleich stets auf Höhe der aktuellen Entwicklungen im Automobilsektor. Trotz schwieriger Marktbedingungen setzte die Gruppe auch in 2024 ihr Wachstum fort - im Onlinevertrieb und durch die Hinzunahme weiterer Standorte. Heute verfügt die Autohausgruppe Seitz über rund 30 Betrieben an 17 Standorten in der Region und beschäftigt rund 1.250 Mitarbeiter. Das Angebot umfasst neben dem Vertrieb von Neu- und Gebrauchtwagen rund um die Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Škoda, Audi, Seat, Cupra, Porsche und Dreems ein breitgefächertes Portfolio rund um Service- und Werkstatt-leistungen, von denen Privatkunden ebenso wie Gewerbe- und Großkunden profitieren. Im vergangenen Geschäftsjahr verkaufte die Unternehmensgruppe rund 8.300 Neu- und circa 7.000 Gebrauchtfahrzeuge - und erzielte so im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von rund 520 Millionen Euro. *** Informationen für Redakteure: TECHNO-EINKAUF GmbH

Die TECHNO-EINKAUF GmbH mit Standort Hamburg hat sich seit 1968 von einem reinen Einkaufsverbund zur größten deutschen Kooperation für fabrikatsgebundene Autohäuser entwickelt. Das Netzwerk TECHNO - Die Autohaus-Kooperation setzt sich heute aus rund 150 Gesellschaftern zusammen und sieht sich als wirtschaftliche Interessengesellschaft für Autohäuser, die im automobilen Markt einen jährlichen Außenumsatz von mehr als 42 Milliarden Euro mit rund 2.100 Autohäusern in über 600 Städten und Gemeinden bundesweit realisiert. Mittlerweile vertreten TECHNO-Gesellschafter bundesweit rund 40 Marken - darunter sind mehr als die Hälfte der Top 100 markengebundenen Autohäuser in Deutschland. Mit einem Konzept, das das Produktmanagement im automobilen Bereich mit einem Dienstleistungsangebot verknüpft, ist TECHNO als Unternehmen heute einzigartig auf dem deutschen Markt und kümmert sich mit seinen kompetenten und qualifizierten Mitarbeitern um die Wünsche und Bedürfnisse der Gesellschafter. Neben dem Kerngeschäft im Produktportfolio-Management hat TECHNO in den letzten Jahren die Leistungsfelder Online-Systeme, Konzeptentwicklung, Marketingservices, Versicherungs- und Finanzservices sowie Schadenmanagement und Consulting Solutions weiter ausgebaut. Über eine Million Artikel aus den Bereichen Zubehör, Verschleiß- und Ersatzteile sowie Dienstleistungen von über 270 Lieferantenpartnern befinden sich aktuell im Programm.

***

Emittent/Herausgeber: Techno-Einkauf GmbH

Schlagwort(e): Verkehr



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.