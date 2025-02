Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway setzt ihren beeindruckenden Erfolgskurs fort und verzeichnet im abgelaufenen Geschäftsjahr einen außergewöhnlichen Erfolg. Mit einem Gewinnsprung von 27 Prozent auf 47,4 Milliarden Dollar im Gesamtjahr 2024 demonstriert das Unternehmen seine anhaltende Stärke am Markt. Besonders hervorzuheben ist die Performance im vierten Quartal, in dem der Gewinn um beachtliche 71 Prozent zulegte. Diese Entwicklung markiert das dritte aufeinanderfolgende Jahr mit steigenden Gewinnen und unterstreicht die robuste Geschäftsstrategie des Unternehmens.

Expansionspläne in Japan

Die positiven Entwicklungen spiegeln sich auch in den strategischen Zukunftsplänen wider. Das Management hat bereits signalisiert, das Engagement in Japan weiter ausbauen zu wollen. Diese geografische Expansion könnte neue Wachstumschancen erschließen und zur weiteren Diversifizierung des Portfolios beitragen. Der operative Ertrag erreichte zusammen mit dem Bargeldbestand ein neues Allzeithoch, was die solide finanzielle Basis des Unternehmens zusätzlich untermauert. Die moderate Bewertung der Aktie deutet darauf hin, dass das Wertpapier weiterhin Potenzial für eine überdurchschnittliche Entwicklung bietet.

