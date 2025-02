Die Siemens Energy-Aktie verzeichnete am Montag einen dramatischen Kurssturz im XETRA-Handel. Bereits zu Handelsbeginn startete das Papier mit erheblichen Verlusten und sackte im frühen Handel um beachtliche 11,9 Prozent auf 51,06 Euro ab. Im weiteren Verlauf konnte sich die Aktie zwar leicht erholen, notierte aber am Mittag immer noch deutlich im Minus bei 55,68 Euro. Das Handelsvolumen zeigte mit über 3,2 Millionen gehandelten Aktien eine erhöhte Marktaktivität, was die Nervosität der Anleger widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist der aktuelle Kursverlauf im Kontext des erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Hochs von 64,56 Euro, das am 17. Februar markiert wurde.

Analysten bleiben trotz Kurssturz optimistisch

Trotz der aktuellen Kursverluste zeigen sich Marktexperten für die längerfristige Entwicklung der Siemens Energy-Aktie verhalten optimistisch. Der durchschnittliche Zielkurs der Analysten liegt bei 49,13 Euro, während für das Geschäftsjahr 2025 ein Gewinn je Aktie von 0,815 Euro prognostiziert wird. Auch die Dividendenaussichten stimmen zuversichtlich: Nach einer Nullrunde im Jahr 2024 rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Dividendenzahlung von 0,063 Euro je Anteilsschein. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigten bereits positive Tendenzen, mit einem Umsatzwachstum von 16,90 Prozent auf 8,94 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

