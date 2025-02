Die BMW-Aktie verzeichnete am Montag einen deutlichen Aufwärtstrend und etablierte sich als einer der stärksten Performer im europäischen Aktienhandel. Das Wertpapier des Münchner Automobilherstellers legte im XETRA-Handel beachtlich zu und erreichte zeitweise einen Höchststand von 84,68 Euro. Mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 83,70 Euro manifestierte sich eine spürbare Erholung, nachdem das Papier in den vergangenen Monaten unter Druck gestanden hatte. Das Handelsvolumen zeigte mit 233.402 gehandelten Aktien ein reges Interesse der Anleger.

Analyst:innen sehen weiteres Potenzial

Die Entwicklung der BMW-Aktie wird von Marktbeobachtern weiterhin aufmerksam verfolgt, wobei das durchschnittliche Kursziel derzeit bei 87,94 Euro liegt. Dies deutet auf weiteres Aufwärtspotenzial hin, wenngleich die aktuelle Notierung noch deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 115,35 Euro liegt, das im April 2024 erreicht wurde. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 12,39 Euro, während die erwartete Dividende mit 4,50 Euro unter der Vorjahresausschüttung von 6,00 Euro liegt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Umsatzrückgang auf 32,41 Milliarden Euro, was die herausfordernden Marktbedingungen im Automobilsektor widerspiegelt.

Anzeige

BMW-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BMW-Analyse vom 24. Februar liefert die Antwort:

Die neusten BMW-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BMW-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BMW: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...