Die TUI-Aktie verzeichnete am Montagmittag einen deutlichen Aufwärtstrend an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um beachtliche 4,3 Prozent auf 6,86 Euro, nachdem das Papier bereits mit 6,70 Euro in den Handelstag gestartet war. Das Handelsvolumen zeigte sich mit über 2,8 Millionen gehandelten Aktien überaus lebhaft. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum bisherigen Kursverlauf der vergangenen Monate, in denen die Aktie zwischen markanten Höchst- und Tiefständen pendelte. Der Höchststand wurde im Dezember bei 8,88 Euro erreicht, während das Papier im August auf bis zu 5,05 Euro gefallen war.

Verbesserte Geschäftszahlen und positive Prognosen

Die jüngsten Quartalszahlen des Touristikkonzerns zeigen eine deutliche Verbesserung der Geschäftslage. Der Verlust je Aktie konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 0,24 auf 0,17 Euro reduziert werden, während der Umsatz um mehr als 13 Prozent auf 4,87 Milliarden Euro anstieg. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn von 1,20 Euro je Aktie und einer Dividende von 0,06 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 8,85 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktie bedeutet.

