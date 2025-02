Der Online-Modehändler Zalando verzeichnet an der Börse eine bemerkenswerte Aufwärtsbewegung. Der Aktienkurs kletterte im XETRA-Handel auf 37,52 Euro, was einem Anstieg von 1,5 Prozent entspricht. Besonders beachtlich ist diese Entwicklung vor dem Hintergrund des erreichten Jahreshöchststands von 40,08 Euro am 18. Februar 2025. Die positive Kursdynamik wird durch steigende Handelsvolumina untermauert, wobei allein am aktuellen Handelstag über 306.000 Aktien den Besitzer wechselten. Die Marktteilnehmer honorieren dabei die verbesserte operative Performance des Unternehmens, die sich in den jüngsten Quartalszahlen widerspiegelt. Im dritten Quartal 2024 konnte Zalando einen Gewinn je Aktie von 0,17 Euro verbuchen - eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Analysten bleiben optimistisch

Die Expertengemeinschaft zeigt sich weiterhin zuversichtlich für die weitere Entwicklung der Zalando-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 37,91 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial suggeriert. Diese Einschätzung wird durch die positive Geschäftsentwicklung gestützt: Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2024 um knapp 5 Prozent auf 2,39 Milliarden Euro. Mit Spannung wird nun die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 erwartet, die am 6. März 2025 präsentiert werden sollen. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 Euro.

