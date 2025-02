Die Technologieaktie Kontron verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse, nachdem ein vielversprechender Großauftrag aus der Automobilindustrie bekannt wurde. Der Technologiekonzern soll ab 2027 5G-Komponenten an einen namhaften Automobilhersteller liefern, wodurch jährliche Umsätze von 30 bis 40 Millionen Euro erwartet werden. Diese positive Entwicklung spiegelt sich bereits im Aktienkurs wider, der im XETRA-Handel deutlich zulegte und zeitweise die Marke von 21,28 Euro erreichte. Analysten von Hauck Aufhäuser Investment Banking reagierten prompt und nahmen Kontron in ihr Alpha-Portfolio auf, verbunden mit einer Kaufempfehlung und einem ambitionierten Kursziel von 37 Euro.

Starke Geschäftsentwicklung untermauert Wachstumskurs

Die robusten Quartalszahlen untermauern den positiven Trend des Unternehmens. Im vergangenen Quartal konnte Kontron seinen Umsatz um beachtliche 42,56 Prozent auf 427,74 Millionen Euro steigern. Gleichzeitig verbesserte sich der Gewinn je Aktie von 0,30 auf 0,39 Euro. Die Dividendenaussichten gestalten sich ebenfalls erfreulich: Nach einer Ausschüttung von 0,50 Euro je Aktie im Vorjahr rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer Erhöhung auf 0,674 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 29,60 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kursniveau signalisiert.

