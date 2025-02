Die Vonovia-Aktie verzeichnete am Montaghandel einen bemerkenswerten Aufschwung mit einem Plus von 3,2 Prozent auf 29,39 Euro. Der größte deutsche Wohnimmobilienkonzern konnte dabei von verbesserten Geschäftszahlen und einem optimistischen Marktausblick profitieren. Im dritten Quartal 2024 erreichte das Unternehmen ein Adjusted EBITDA von 1,99 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders erfreulich entwickelte sich der Operating Free Cash-Flow mit einem deutlichen Anstieg um 38,6 Prozent auf 1,38 Milliarden Euro. Trotz eines leichten Rückgangs des Immobilienportfoliowerts um 1,5 Prozent auf 82,64 Milliarden Euro zeigt sich das Unternehmen finanziell robust. Die Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 1,94 Euro.

Strategische Portfoliooptimierung im Fokus

Vonovia setzt verstärkt auf die Optimierung seines Immobilienbestands durch gezielte Veräußerungen. Im August 2024 wurden elf Entwicklungsprojekte für 488 Millionen Euro verkauft, gefolgt von weiteren zehn Projekten im Oktober für etwa 516 Millionen Euro. Die Analysten bewerten die Zukunftsaussichten des Unternehmens überwiegend positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 35,06 Euro. Die aktuelle Handelsspanne zwischen dem 52-Wochen-Tief von 23,74 Euro und dem Hoch von 33,93 Euro verdeutlicht das Potenzial der Aktie. Für das kommende Jahr rechnen Marktbeobachter mit einer erhöhten Dividende von 1,18 Euro je Aktie, nach 0,90 Euro im Vorjahr.

