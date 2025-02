Die Infineon-Aktie verzeichnete am Montag deutliche Kursverluste im XETRA-Handel. Nach einem Handelsbeginn bei 38,75 EUR rutschte der Kurs im Tagesverlauf auf bis zu 37,85 EUR ab, was einem Minus von 1,7 Prozent entspricht. Damit entfernt sich das Papier weiter von seinem 52-Wochen-Hoch von 39,43 EUR, das erst kürzlich am 20. Februar erreicht wurde. Das aktuelle Kursniveau liegt dennoch deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 27,80 EUR aus dem vergangenen August.

Analysten bleiben optimistisch für künftige Entwicklung

Trotz der jüngsten Kursschwäche zeigen sich Marktexperten weiterhin zuversichtlich für die Zukunft des Halbleiterunternehmens. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 42,81 EUR sehen Analysten noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Diese positive Einschätzung wird durch die erwartete Dividendenerhöhung von 0,350 EUR auf 0,372 EUR je Aktie untermauert. Allerdings spiegeln die aktuellen Geschäftszahlen die herausfordernde Marktsituation wider: Im letzten Quartal verzeichnete Infineon einen Umsatzrückgang um 7,51 Prozent auf 3,42 Milliarden EUR, während der Gewinn je Aktie von 0,44 EUR auf 0,18 EUR zurückging. Für das Gesamtjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie.

