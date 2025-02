Die Deutsche Boerse AG setzt ein deutliches Signal an den Finanzmarkt mit der Ankündigung eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms. Der Handelsstart für das Programm wurde auf den 26. Februar 2025 festgelegt, wobei der Börsenbetreiber plant, eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu 500 Millionen Euro zurückzuerwerben. Die Durchführung des Rückkaufs erfolgt ausschließlich über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) und erstreckt sich über einen Zeitraum bis zum 28. November 2025. Diese strategische Entscheidung wurde von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen, was sich in einer deutlichen Kurssteigerung von über fünf Prozent im nachbörslichen Handel widerspiegelte, wodurch die Aktie auf 217,80 Euro kletterte.

Aktuelle Marktentwicklung und Ausblick

Die Aktie der Deutschen Boerse zeigt sich im laufenden Jahr äußerst robust und konnte bereits beachtliche Kursgewinne verzeichnen. Mit einem aktuellen 52-Wochen-Hoch von 250,60 Euro demonstriert das Wertpapier seine starke Marktposition. Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2025 einen Gewinn je Aktie von 11,15 Euro, was das Vertrauen in die nachhaltige Geschäftsentwicklung des Unternehmens unterstreicht. Zusätzlich erwarten Marktbeobachter eine Erhöhung der Dividendenausschüttung auf 4,22 Euro je Aktie, was die attraktive Positionierung für Anleger weiter verstärkt.

