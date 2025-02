Die Novartis-Aktie zeigte sich am Handelstag bemerkenswert stabil und bewegte sich in einem überschaubaren Korridor zwischen 97,95 und 98,92 CHF. Mit einem Handelsvolumen von über 1,2 Millionen Aktien manifestierte sich das anhaltende Interesse der Anleger an dem Pharmawert. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief im April 2024 bei 83,63 CHF, von dem sich die Aktie deutlich erholen konnte. Das Aufwärtspotenzial wird durch das im September erreichte Jahreshoch von 102,72 CHF unterstrichen, was einen Abstand von etwa 4,6 Prozent zum aktuellen Kursniveau markiert.

Geschäftsentwicklung und Analysteneinschätzungen

Die jüngsten Geschäftszahlen des Pharmakonzerns zeigen eine dynamische Entwicklung. Mit einem Umsatzanstieg von knapp 14 Prozent auf 11,54 Milliarden CHF im letzten Quartal demonstriert Novartis deutliches Wachstum. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividendenerhöhung auf 3,89 USD, was die Attraktivität der Aktie für Anleger weiter steigern könnte. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 99,13 CHF, was weiteres moderates Aufwärtspotenzial suggeriert. Der prognostizierte Gewinn je Aktie für 2025 wird von Experten auf 8,26 USD geschätzt.

