Die Nemetschek SE-Aktie zeigte am Montag ein gemischtes Bild im XETRA-Handel, wobei der Handelstag von deutlichen Kursschwankungen geprägt war. Nach einem Start bei 117,40 EUR bewegte sich das Papier im Tagesverlauf zwischen 116,40 EUR und 118,70 EUR. Bemerkenswert ist die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief von 79,30 EUR im April 2024, von dem sich die Aktie mittlerweile deutlich erholt hat. Die aktuelle Notierung liegt etwa 47 Prozent über diesem Tiefststand, was das gestiegene Vertrauen der Anleger in den Softwarekonzern widerspiegelt. Allerdings bleibt der Weg zum 52-Wochen-Hoch von 125,50 EUR noch mit einigen Herausforderungen verbunden.

Geschäftsentwicklung und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigen eine dynamische Entwicklung. Im dritten Quartal 2024 konnte Nemetschek seinen Umsatz um beachtliche 15,10 Prozent auf 253,03 Millionen EUR steigern. Allerdings ging der Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 0,39 EUR auf 0,34 EUR zurück. Für die Aktionäre gibt es dennoch positive Signale: Die Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Erhöhung der Dividende von 0,48 EUR auf 0,534 EUR je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt derzeit bei 105,89 EUR, was allerdings unter dem aktuellen Kursniveau liegt und auf eine gewisse Skepsis bezüglich weiterer Kurssteigerungen hindeutet.

Anzeige

Nemetschek-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nemetschek-Analyse vom 24. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Nemetschek-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nemetschek-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nemetschek: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...