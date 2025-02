Die BIGG Digital Assets-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Rückgang, wobei der Kurs im Tradegate-Handel um 5,0 Prozent auf 0,098 EUR sank. Das Handelsvolumen belief sich auf 81.581 Aktien, während der Handelstag noch mit einem Wert von 0,103 EUR begonnen hatte. Diese Entwicklung steht in starkem Kontrast zu dem 52-Wochen-Hoch von 0,240 EUR, das am 27. Februar 2024 erreicht wurde - ein Niveau, das nun etwa 144 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Trotz eines beachtlichen Umsatzwachstums von nahezu 48 Prozent im jüngsten Quartal, bei dem der Umsatz von 1,44 Millionen CAD auf 2,13 Millionen CAD gesteigert werden konnte, scheint das Vertrauen der Anleger gedämpft.

Quartalsergebnisse und Zukunftsaussichten

Die am 28. November veröffentlichten Quartalszahlen zeigten ein gemischtes Bild: Während das Unternehmen ein bemerkenswertes Umsatzwachstum verzeichnete, weitete sich der Verlust je Aktie von -0,02 CAD auf -0,03 CAD aus. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust von -0,050 CAD je Aktie. Bemerkenswert ist auch die Kursentwicklung im Verhältnis zum 52-Wochen-Tief von 0,077 EUR, das im August 2024 markiert wurde. Der aktuelle Kurs liegt etwa 28 Prozent über diesem Tiefpunkt, was auf eine gewisse Erholung hindeutet, wenngleich die jüngste Kursentwicklung eine anhaltende Volatilität aufzeigt.

