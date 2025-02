Die TeamViewer-Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Frankfurter Börse, nachdem der Softwarekonzern überzeugende Zahlen für das letzte Quartal 2024 präsentierte. Der Gewinn je Aktie stieg deutlich auf 0,22 Euro, was eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,18 Euro darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und erreichte 176,97 Millionen Euro, ein Plus von etwa 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese starke Performance spiegelt sich im aktuellen Kursverlauf wider, wobei die Aktie zeitweise bis auf 12,98 Euro kletterte und damit deutlich über dem Niveau des vergangenen Jahres liegt.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigen sich Analysten optimistisch und prognostizieren ein Ergebnis je Aktie von 1,05 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 15,36 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Besonders erfreulich für Anleger ist die erwartete erste Dividendenzahlung: Für das laufende Jahr wird eine Ausschüttung von 0,066 Euro je Aktie in Aussicht gestellt. Die nächsten Quartalszahlen wird TeamViewer voraussichtlich am 6. Mai 2025 vorlegen, wobei Investoren gespannt auf weitere positive Entwicklungen warten.

Anzeige

TeamViewer-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue TeamViewer-Analyse vom 24. Februar liefert die Antwort:

Die neusten TeamViewer-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für TeamViewer-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

TeamViewer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...