Die Aktie des US-amerikanischen Baumarktriesen Home Depot verzeichnete am Montag einen deutlichen Rückgang an der XETRA-Börse. Der Anteilsschein startete bei 368,40 EUR in den Handel und rutschte im weiteren Verlauf auf 361,80 EUR ab, was einem Minus von 3,1 Prozent entspricht. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den kürzlich veröffentlichten positiven Quartalsergebnissen, bei denen das Unternehmen einen bemerkenswerten Umsatzanstieg von 15,61 Prozent auf 40,22 Milliarden USD verbuchen konnte. Auch der Gewinn je Aktie überzeugte mit einem Anstieg von 2,83 USD auf 3,68 USD im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Dividenden und Zukunftsaussichten

Für Anleger bleibt Home Depot trotz der aktuellen Kursschwäche ein interessantes Investment. Die Dividendenausschüttung für das Jahr 2024 belief sich auf 8,36 USD, und Analysten prognostizieren für das kommende Jahr eine weitere Steigerung auf 8,91 USD je Aktie. Das aktuelle Kursniveau liegt deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 412,10 EUR, das am 6. Dezember 2024 erreicht wurde. Experten zeigen sich für die weitere Entwicklung optimistisch und setzen den erwarteten Gewinn je Aktie für das Jahr 2025 bei 15,12 USD an.

