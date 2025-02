Die Carl Zeiss Meditec-Aktie zeigt am Montag eine deutliche Erholung im XETRA-Handel. Nach einem Start bei 55,75 EUR konnte das Papier im Tagesverlauf bis auf 56,55 EUR zulegen, was einem Anstieg von 1,9 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung kommt zu einem interessanten Zeitpunkt, da die Aktie erst kürzlich, am 15. Januar 2025, ihr 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR markierte. Der aktuelle Kurs liegt damit etwa 20 Prozent über diesem Tiefstand, was auf eine verbesserte Marktstimmung hindeutet. Bemerkenswert ist jedoch der erhebliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 123,75 EUR, das am 14. März 2024 erreicht wurde.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 0,684 EUR je Aktie, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,600 EUR entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt derzeit bei 57,36 EUR, während für das Geschäftsjahr 2025 ein Gewinn je Aktie von 1,96 EUR erwartet wird. Diese Prognosen deuten auf eine vorsichtig optimistische Einschätzung der weiteren Geschäftsentwicklung hin.

