Die Bijou Brigitte-Aktie verzeichnete am Montag eine rückläufige Entwicklung an den deutschen Börsenplätzen. Im Handelsverlauf sank der Kurs um 0,8 Prozent auf 36,50 Euro, nachdem das Wertpapier bereits mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet war. Trotz der aktuellen Schwäche zeigt sich die Aktie im Vergleich zu ihrem 52-Wochen-Tief, das Ende August bei 31,10 Euro markiert wurde, weiterhin deutlich erholt. Der Abstand zum Jahreshöchststand von 44,55 Euro, der im Mai erreicht wurde, beträgt allerdings noch immer mehr als 18 Prozent.

Handelsvolumen und Marktentwicklung

An der Frankfurter Börse XETRA wechselten am Vormittag zunächst 452 Aktien den Besitzer, wobei der Handelsverlauf von verhaltener Aktivität geprägt war. Die Kursschwankungen bewegten sich in einer engen Spanne zwischen 36,50 und 37,05 Euro. Diese Entwicklung spiegelt die aktuelle Zurückhaltung der Anleger wider, die nach dem starken Kursanstieg seit dem Augusttief nun eine abwartende Haltung einnehmen. Die Marktteilnehmer scheinen die weitere Geschäftsentwicklung des Modeschmuckhändlers genau zu beobachten, bevor sie neue Positionen eingehen.

Anzeige

Bijou Brigitte Modische Accessoires-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bijou Brigitte Modische Accessoires-Analyse vom 24. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Bijou Brigitte Modische Accessoires-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bijou Brigitte Modische Accessoires-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bijou Brigitte Modische Accessoires: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...