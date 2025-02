Die Intel-Aktie setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort, gestützt durch die Einführung der neuen Xeon 6-Prozessorfamilie. Der Halbleiterriese verzeichnete seit Jahresbeginn bereits einen Kursgewinn von 24 Prozent, was das wachsende Vertrauen der Anleger in die strategische Neuausrichtung des Unternehmens widerspiegelt. Die neu vorgestellten Xeon 6700P und 6500P Prozessoren überzeugen mit verdoppelter Speicherbandbreite und integrierter KI-Beschleunigung in jedem Kern. Im Vergleich zur Konkurrenz von AMD können die neuen Chips bei KI-Inferenzaufgaben eine bis zu 1,5-fach höhere Leistung bei einem Drittel weniger Kernen erzielen. Diese technologische Führungsposition stärkt Intels Wettbewerbsfähigkeit im wichtigen Datacenter-Segment.

Marktanalysten bleiben optimistisch

Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Einschätzungen der Analysten wider. Mizuho Securities erhöhte das Kursziel auf 23 Dollar, während Cantor Fitzgerald sogar ein Ziel von 29 Dollar ausrief. Trotz der Herabstufung des Rating-Ausblicks durch Fitch von Stabil auf Negativ zeigen sich Experten zuversichtlich für die mittelfristige Entwicklung. Die Restrukturierungsbemühungen des Konzerns, die jährliche Kosteneinsparungen von 10 Milliarden Dollar zum Ziel haben, sowie die erwartete Rückkehr zur Profitabilität im Jahr 2025 untermauern den positiven Ausblick. Die breite Unterstützung der Xeon 6-Familie mit über 500 Designs verschiedener Unternehmen unterstreicht das Vertrauen der Industrie in Intels Innovationskraft.

Anzeige

Intel-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Intel-Analyse vom 24. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Intel-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Intel-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 24. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Intel: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...