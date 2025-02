Die Volkswagen-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung mit einem Plus von 2,1 Prozent im XETRA-Handel. Der Kurs kletterte auf ein Tageshoch von 101,35 Euro, während das Handelsvolumen bei über 669.000 gehandelten Aktien lag. Diese positive Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund der jüngsten Quartalsergebnisse, bei denen der Konzern einen Umsatz von 78,48 Milliarden Euro erwirtschaftete. Trotz eines leichten Rückgangs im Vergleich zum Vorjahresquartal zeigen sich Analysten optimistisch und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 111,71 Euro. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn je Aktie von 22,02 Euro, während die Dividendenausschüttung voraussichtlich 6,47 Euro betragen wird.

Transformation im Nutzfahrzeugsektor

Eine bedeutende Entwicklung zeichnet sich bei der VW-Tochter MAN ab, die in Nürnberg mit der Produktion ihres letzten Dieselmotors beginnt. Das neue Aggregat D30 mit einer Leistung von bis zu 560 PS markiert einen historischen Wendepunkt in der über 100-jährigen Dieselmotorenproduktion am Standort. Die Produktionskapazität von 50.000 Motoren jährlich unterstreicht die weiterhin bestehende Bedeutung effizienter Verbrennungsmotoren, während gleichzeitig die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Ab Frühjahr beginnt in Nürnberg die Serienproduktion von Batterien, wodurch MAN seine Transformation zur Elektromobilität vorantreibt. Das Unternehmen strebt an, bis 2030 die Hälfte aller ausgelieferten Fahrzeuge mit emissionsfreien Antrieben auszustatten.

