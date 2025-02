Die Thyssenkrupp-Aktie verzeichnet derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Mit einem Kursanstieg von nahezu 30 Prozent in der vergangenen Handelswoche durchbrach das Papier erstmals seit über einem Jahr die wichtige 6-Euro-Marke. Der MDAX-Titel erreichte am Montag ein neues Tageshoch bei 6,15 Euro, was gleichzeitig das aktuelle 52-Wochen-Hoch markiert. Diese positive Entwicklung steht in starkem Kontrast zum Vorjahreszeitraum, als die Aktie noch bei einem Tiefstand von 2,77 Euro notierte.

Geschäftszahlen und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Quartalszahlen des Industriekonzerns zeigen eine graduelle Verbesserung der Geschäftslage. Obwohl der Umsatz im vergangenen Quartal mit 7,83 Milliarden Euro einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete, konnte der Verlust je Aktie deutlich von -0,50 Euro auf -0,08 Euro reduziert werden. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten mit einem Gewinn von 0,685 Euro je Aktie. Auch die Dividendenaussichten stimmen zuversichtlich: Nach einer Ausschüttung von 0,150 Euro im Jahr 2024 wird für das kommende Jahr eine Erhöhung auf 0,158 Euro erwartet. Die Marinesparte des Unternehmens entwickelt sich besonders positiv und könnte von steigenden globalen Investitionen profitieren.

