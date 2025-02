Die Alibaba Group zeigt sich entschlossen, ihre Marktposition im Bereich künstlicher Intelligenz und Cloud Computing deutlich auszubauen. Der chinesische Technologieriese plant, in den nächsten drei Jahren rund 380 Milliarden Yuan - etwa 49 Milliarden Euro - in diese zukunftsweisenden Technologien zu investieren. Diese strategische Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Aktie des Unternehmens bereits eine bemerkenswerte Performance zeigt, mit einem Kursanstieg von über 60 Prozent seit Jahresbeginn. Die jüngsten Entwicklungen an den asiatischen Märkten unterstreichen dabei das wachsende Interesse internationaler Investoren an chinesischen Technologiewerten, wobei Hedgefonds ihre Positionen in der Region deutlich aufgestockt haben.

Marktreaktion und Kursentwicklung

Die Ankündigung der massiven Investitionen wurde an den Börsen jedoch zunächst mit Zurückhaltung aufgenommen. An der Hongkonger Börse verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 2,02 Prozent auf 135,70 Hongkong-Dollar, während der Handel an der NYSE mit einem noch deutlicheren Minus von 10,25 Prozent auf 129,02 US-Dollar endete. Diese Entwicklung steht im Kontext zunehmender Spannungen zwischen den USA und China, die durch neue amerikanische Investitionsbeschränkungen zusätzlich befeuert werden. Dennoch sehen Marktbeobachter in den geplanten KI-Investitionen ein starkes Signal für die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens.

