Die Tui-Aktie verzeichnete heute eine positive Entwicklung an der Börse, nachdem die Ratingagentur Moody's eine bedeutende Aufwertung der Bonitätseinstufung des Reisekonzerns bekannt gab. Die Analysten hoben das Corporate Family Rating von B1 auf Ba3 an, was die verbesserte finanzielle Stabilität des Unternehmens widerspiegelt. Diese Entscheidung basiert auf den überraschend positiven Geschäftszahlen, die durch ein robustes Wachstum in sämtlichen Geschäftsbereichen gekennzeichnet waren. Besonders hervorzuheben ist dabei die Entwicklung des bereinigten freien Cashflows sowie die deutliche Verbesserung wichtiger Kreditkennzahlen, insbesondere im Bereich des Verhältnisses von Verschuldung zu EBITDA. Die Aktie reagierte prompt auf diese Nachricht und legte im XETRA-Handel um mehr als ein Prozent zu.

Ausblick und Marktposition

Der Ausblick für Tui wurde von den Ratingexperten auf "stabil" angepasst, was die Erwartung unterstreicht, dass der Verschuldungsgrad des Reiseanbieters auch künftig bei maximal 2,5x liegen wird. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den aktuellen Kursbewegungen wider: Das Papier konnte sich deutlich von seinem 52-Wochen-Tief bei 5,05 Euro entfernen und nähert sich schrittweise seinem Jahreshoch von 8,88 Euro an. Analysten zeigen sich zuversichtlich für die weitere Entwicklung und haben ein mittleres Kursziel von 8,85 Euro ausgegeben, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

