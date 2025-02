Die Aktien des dänischen Pharmaunternehmens verzeichneten am Dienstag einen deutlichen Aufschwung und legten an der Kopenhagener Börse um mehr als vier Prozent auf 665,00 Dänische Kronen zu. Diese positive Entwicklung wurde maßgeblich durch die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA beeinflusst, die den Engpass beim Wirkstoff Semaglutid offiziell für beendet erklärt hat. Die verbesserte Verfügbarkeit des Wirkstoffs, der die Grundlage für die erfolgreichen Medikamente Ozempic und Wegovy bildet, wird als wichtiger Katalysator für das weitere Wachstum gesehen. Analysten von TD Cowen bekräftigten ihre Kaufempfehlung und behielten ihr Kursziel von 105,00 US-Dollar bei, nachdem sie positive Gespräche mit der Unternehmensführung in New York und Boston führten.

Marktposition gestärkt durch Wettbewerbsvorteile

Die Beendigung der Lieferengpässe durch die FDA hat weitreichende Auswirkungen auf den Markt für Gewichtssenkungsmedikamente. Während Novo Nordisk davon profitiert, geraten Anbieter von Nachahmerpräparaten unter erheblichen Druck. Die Schweizer Großbank UBS bleibt ebenfalls optimistisch und bestätigt ihr Kursziel von 750 dänischen Kronen. Allerdings zeigen aktuelle Marktdaten, dass der Wettbewerb im Segment der GLP-1-Medikamente zunimmt, was sich in den unterschiedlichen Wachstumsraten bei Erstverschreibungen widerspiegelt.

Anzeige

Novo Nordisk-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Novo Nordisk-Analyse vom 25. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Novo Nordisk-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Novo Nordisk-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 25. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Novo Nordisk: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...