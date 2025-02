XRP auf 1,6 US-Dollar im März? Das sagt der Ripple-Experte

Die Marktkapitalisierung von XRP fiel zuletzt unter die Marke von 130 Milliarden US-Dollar - und somit weit unter den aktuell Drittplatzierten am Krypto-Markt, denn mit über 142 Milliarden US-Dollar liegt Tether (USDT) derzeit wieder ordentlich vor der Ripple-Währung. In den vergangenen Monaten konnte XRP allerdings immer wieder Tether überholen.

Im vergangenen Monat kam es jedoch immer wieder zu Flash-Crashes und merklichen Kursverlusten. Allerdings könnte dies nur der Anfang von weiteren Verlusten sein. Das behauptet zumindest der Krypto-Analyst Ali Martinez in einem Tweet vom heutigen Vormittag. Seiner Meinung nach steht dem XRP-Token nämlich eine weitere heftige Kurskorrektur bevor.

Weitere Verluste für XRP im März: Kommen weitere Korrekturen?

Beim Blick auf den vergangenen Monat liegt der XRP Kurs bereits mit 28,51 Prozent im Minus. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der Preis entsprechend bei 2,22 US-Dollar, während er noch Mitte Januar ein lokales Hoch bei 3,29 US-Dollar erreicht hatte. Ursprünglich von der neuen US-Regierung und einer erwarteten Klarheit bezüglich der Krypto-Regulationen angefacht, konnte der Kurs der Ripple-Währung seit Mitte November ansteigen und frühzeitigen Investoren ordentliche Renditen bescheren.

Vor diesem starken Kursanstieg lag der XRP-Preis lange an der Marke von 0,50 US-Dollar und konnte sich viele Jahre nicht aus dieser Seitwärtsbewegung herauswinden. Einige Anleger befürchten jetzt, dass sich XRP diesem Preisniveau wieder annähern könnte und erneut in eine Art Starre verfallen wird.

$XRP is breaking out of an ascending parallel channel, targeting $1.65! pic.twitter.com/7WhTmy7mLf - Ali (@ali_charts) February 25, 2025

Der Krypto-Experte Ali Martinez scheint davon überzeugt zu sein, dass XRP im kommenden Monat März auf 1,65 US-Dollar fallen wird. Dafür spricht seiner Einschätzung nach ein Ausbruch nach unten aus einem parallel ansteigenden Kanal, was zu weiteren Kursverlusten führen wird. Mit seiner Einschätzung steht er allerdings nicht alleine dar, denn auch der Krypto-Analyst Michael van de Poppe erklärte bereits vor einigen Tagen in einem Tweet, dass eine Vielzahl der XRP-Anleger bereits investiert sind und jetzt eine lange Zeit keine großen Kursgewinne erwartet werden. Stattdessen wird sich XRP laut van de Poppe längerfristig im Bereich zwischen 1,50 und 2,25 US-Dollar befinden.

BTC Bull statt XRP - Wie groß ist das Potenzial des neuen Bitcoin-Meme-Tokens?

Während XRP also in den kommenden Wochen und Monaten den Experten zufolge eher stagnieren wird, dürfte vor allem Bitcoin wieder merklich zulegen, sobald das bearishe Sentiment am Markt überwunden wurde. Davon profitieren könnten dann auch frühzeitige Investoren des neuen Meme-Coin-Projekts BTC Bull (BTC), denn die Entwickler verschenken jedes Mal dann Bitcoin-Anteile, wenn der BTC-Token einen bestimmten Meilenstein erreicht: Die Airdrops werden bei 125.000, 175.000 und 225.000 US-Dollar ausgezahlt.

Gleichzeitig sind die Tokenverbrennungen des BTCBULL-Projekts ebenfalls an das Allzeithoch von Bitcoin gekoppelt: Jedes Mal, wenn dieses um 25.000 US-Dollar erhöht wird, werden 1 Million BTCBULL-Token verbrannt. Dies sorgt dann wiederum für eine Verknappung am Markt, woraufhin der Preis der BTCBULL-Token steigt. Ebenfalls praktisch: Wer die Best Wallet nutzt, kann all diese Funktionen direkt integriert nutzen und profitiert von kommenden Features des Wallet-Anbieters.

Besuche noch heute die Presale-Webseite von BTC Bull!

Interessant ist außerdem, dass bereits jetzt ein erstes Staking-Angebot für den BTCBULL-Token vorhanden ist. So können frühe Anleger ihre Coins direkt festsetzen und dafür aktuell eine jährliche prozentuale Rendite von 153 Prozent erhalten. Dieses Staking-Programm wird garantiert in den ersten zwei Jahren nach dem Coin Launch weiter BTCBULL-Token auszahlen, was für langfristige Anlagestrategien ideal ist.

Wer weitere Informationen zu dem Bitcoin-Meme-Token erhalten möchte, der findet im offiziellen Whitepaper entsprechende Details. Hier wird unter anderem auch über die geplante Roadmap sowie die Tokenomics aufgeklärt, wobei gerade letztere spannende Informationen darüber liefern, wo genau die Schwerpunkte der Entwickler gelegt sind.

Jetzt noch BTCBULL-Token zum Presale-Preis kaufen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.