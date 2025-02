Bitcoin fällt unter 87.000 $, während BTC Bull Token 2,8 Mio. $ einnimmt

Mittlerweile konnte der neue Bitcoin-Memecoin BTC Bull Token mit seinem Vorverkauf Finanzmittel im Umfang von über 2,8 Mio. USD erzielen, obwohl sich der breite Kryptomarkt gerade in einem Abschwung befindet. Bereits am Montag hat es BTC unter die Marke von 90.000 USD gedrückt und heute haben die Verluste noch einmal aufgrund der Unsicherheiten zugenommen.

Einer der Hauptgründe für diese Entwicklung ist das Festhalten des US-Präsidenten an den geplanten Zöllen für Mexiko und Kanada. Hinzu kommt eine Strafe in Höhe von 500 Mio. USD für OKX wegen der Bereitstellung von Diensten an US-Bürger. Dennoch blieb der BTC Bull Token von dieser Entwicklung unbeeindruckt.

Stattdessen konnte das Fundraising nach zwei Wochen täglich weitere 180.000 USD hinzugewinnen. Somit nähert es sich seinem Finanzierungsziel, wobei schon in weniger als 20 Stunden die nächste Vorverkaufsrunde abgeschlossen wird. In der aktuellen Phase können die $BTCBULL-Token für einen Preis in Höhe von 0,00238 USD gekauft werden.

Bitcoin fällt unter 87.000 USD und versetzt Anleger in Panik

Zuletzt hat es Bitcoin unter die Marke von 87.000 USD gedrückt und weitere Verluste scheinen möglich. Noch am Montag notierte die größte Kryptowährung bei bis zu 96.000 USD, was die Höhe der Verluste verdeutlicht.

Bereits die hawkishere Einstellung der amerikanischen Notenbank hatte sich belastend auf den Kryptomarkt ausgewirkt, da dieser maßgeblich von dem günstigen Geld beeinflusst wird. Die Zölle von Donald Trump haben die Stimmung jetzt noch einmal zusätzlich eingetrübt, was sich am Fear & Greed Index erkennen lässt. Schließlich wirken sich diese inflationär aus, wie auch andere seiner Pläne.

Crypto Fear & Greed Index | Quelle: CMC

Darüber hinaus hat sich die zentrale Kryptobörse OKX mit dem US-Justizministerium geeinigt, dass sie eine Strafe in Höhe von 500 Mio. USD zahlt, da sie als unregistrierter Geldübermittler tätig war.

Bitcoin notiert inzwischen wieder auf Niveaus, welche zuletzt im November des vergangenen Jahres gesehen wurden. Trotz dieser Rückgänge ist die Perspektive nicht schlecht. Denn laut einem SEC-Dokument hat Strategy, dass zuvor als MicroStrategy bekannt war, weitere 20.000 Bitcoin zwischen dem 18. bis 23. Februar erworben. Somit kommt das Unternehmen auf fast 500.000 BTC.

Dies verdeutlicht die außerordentlich optimistische Haltung des Geschäftsführers, Michael Saylor, der Bitcoin unter der Marke von 100.000 USD kauft. Aufgrund des neuesten Verlustes könnte er die Chance sogar noch für weitere Zukäufe nutzen.

Zwar ist der Kryptomarkt zum jetzigen Zeitpunkt ausgesprochen volatil, dennoch konnte der erste auf das Wachstum von Bitcoin abgestimmte Memecoin $BTCBULL mit seinem Vorverkauf fast 3 Mio. USD einnehmen.

BTC Bull Token ermöglicht wie beim Mining passive Bitcoin-Einkommen

Das Team von BTC Bull Token möchte seinen Inhabern einen einzigartigen Nutzen auf dem Memecoin-Markt bieten. Denn er ermöglicht ein passives Bitcoin-Einkommen, was mit dem Mining vergleichbar ist.

So erhalten die Inhaber jedes Mal eine Belohnung in BTC, wenn dieser bestimmte Preismarken erreicht, wobei die erste von ihnen 150.000 USD ist. Dies geschieht über AirDrops, welche basierend auf der Anzahl der gehaltenen $BTCBULL-Token berechnet werden.

Die Belohnungen erfolgen immer bei neuen Preisen von 50.000 USD, sodass weitere bei 200.000 USD und 250.000 USD erfolgen. Auf diese Weise kann der BTC Bull Token auch längerfristig für Attraktivität sorgen.

Somit können die Inhaber auf Bitcoins Weg bis zu 1 Mio. USD und darüber hinaus nutzen, um mit den volatileren Memecoin, seinem Bezug zu BTC und der niedrigeren Bewertung möglicherweise eine Art Hebeleffekt zu erhalten.

Darüber hinaus soll der BTC Bull Token auch noch weitere Werte schaffen. So wurde ein Burning-Mechanismus implementiert, der alle 50.000 USD Coins vernichtet. Erstmalig wird dies bei der Preismarke von 125.000 USD geschehen und dann entsprechend fortgesetzt.

Damit ermöglicht der BTC Bull Token seinen Inhabern sowohl AirDrop als auch Wertsteigerungsverfahren. Darüber hinaus lässt sich der Coin staken, um ein passives Einkommen von derzeit noch 153 % pro Jahr zu verdienen.

Gerüchte verweisen allerdings darauf hin, dass vor allem die Vorverkaufsinvestoren die höchsten Gewinne erzielen sollen. Daher könnte sich ein frühzeitiges Investment besonders lohnen.

BTC Bull Token ermöglicht mehr BTC zu erhalten, der unvermeidlich steigen wird

Aktuell scheint der weitere Aufstieg von Bitcoin unvermeidlich. Wer nun noch an seinem Erfolg zweifelt, wird dies vermutlich auch schon bei deutlich niedrigeren Preisen getan und nie mit Kursen jenseits von 100.000 USD gerechnet haben.

Inzwischen ist die Frage nicht, ob, sondern, wann Bitcoin wieder neue Allzeithochs erreichen wird. Betrachtet man die historische Entwicklung des Coins, so hat dieser rund ein Jahr nach seinem Halving das nächste Rekordhoch verzeichnet.

Ein Krypto-Analyst hat auf X in einem Beitrag den Kursverlauf von Bitcoin aus diesem Jahr mit dem von 2021 verglichen, als der Coin ein neues Allzeithoch von mehr als 63.000 USD ausgebildet hat. Dabei verwies er auf die starke Übereinstimmung.

The 2021 Bitcoin bull run vs 2025 bull run



Comment your price prediction for the top pic.twitter.com/3cH6Tgzuwl - BULLRUNNERS (@BullrunnersHQ) February 13, 2025

Sollte sich diese Entwicklung wiederholen, handelt es sich bei dem aktuellen Rückgang lediglich um einen guten Moment für weitere Käufe. Sofern Bitcoin sein letztes Allzeithoch von 109.000 USD durchbrechen sollte, rück er auch schon sehr nahe an das erste Ziel des BTC Bull Token. Sollte er auch die 150.000 USD erreichen, findet ebenso der erste AirDrop statt.

Bisher gibt es keinen anderen Memecoin, welcher einen solchen Bitcoin-bezogenen Nutzen bietet. Ermöglicht wurde des unter anderem durch die Partnerschaft mit der fortschrittlichen Best Wallet, mit der auch der ERC-20-Token schon bald die ersten BTC-Airdrops erhalten kann, wofür lediglich eine einzige App benötigt wird.

Vorteile von BTC Bull Token könnten sich auf Presale-Investoren beschränken

Möglicherweise wird es die Vorteile des BTC Bull Token ausschließlich für die Investoren aus dem Vorverkauf geben. Daher sollten Interessierte mit ihrer Due Diligence keine Zeit verlieren und schnell handeln.

Gekauft werden können die $BTCBULL-Token über die Website des Projektes und die Rubrik "Upcoming Tokens" der Best Wallet. Dort werden die Kryptowährungen ETH, USDT und Fiatwährungen mit Bankkarte akzeptiert.

Bei der Best Wallet handelt es sich wiederum um die beste Option für die Belohnungen von BTC Bull Token. Darüber hinaus hat sie sich auch auf Presales fokussiert und bietet in dieser Hinsicht zahlreiche Vorteile.

Nach der Installation der digitalen Geldbörse und der Teilnahme am Vorverkauf erhalten die Nutzer automatisch die Bitcoin-Belohnungen auf ihre entsprechende Wallet. Diese können Sie über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen. Zusätzliche Informationen werden auf X, Telegram und der Website bereitgestellt.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.