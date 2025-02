Die Symrise-Aktie zeigt sich am Dienstag im XETRA-Handel mit einer rückläufigen Tendenz. Das Wertpapier verzeichnete im Tagesverlauf einen Rückgang von 0,4 Prozent auf 97,94 Euro, nachdem es bereits bei Handelsbeginn mit 98,08 Euro gestartet war. Im Verlauf des Handelstages wurden insgesamt 93.009 Aktien umgesetzt. Bemerkenswert ist die erhebliche Distanz zum 52-Wochen-Hoch von 125,00 Euro, das am 2. Oktober 2024 erreicht wurde. Um diesen Höchststand wieder zu erreichen, müsste die Aktie einen Zuwachs von mehr als 27 Prozent verzeichnen.

Positive Zukunftsaussichten durch Analysteneinschätzungen

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen sich Analysten optimistisch für die weitere Entwicklung der Symrise-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 117,45 Euro festgesetzt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Auch die Dividendenprognose stimmt zuversichtlich: Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Ausschüttung von 1,23 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,10 Euro darstellt. Der erwartete Gewinn je Aktie für das Jahr 2025 wird von Analysten auf 3,89 Euro geschätzt, was die positiven Zukunftserwartungen unterstreicht.

