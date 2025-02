Der finnische Pharmariese Orion verzeichnete am gestrigen Handelstag an der Börse Helsinki einen bemerkenswerten Kursanstieg von 7,54 Prozent. Die B-Aktie des Unternehmens erreichte dabei mit 55,88 Euro ein neues Fünf-Jahres-Hoch. Diese positive Entwicklung wurde durch starke Zuwächse im Gesundheits-, Öl- und Gas- sowie Finanzsektor unterstützt, die den gesamten finnischen Aktienmarkt beflügelten. Der OMX Helsinki 25 Index schloss mit einem Plus von 0,84 Prozent und markierte ebenfalls neue Höchststände.

Neue Anreizprogramme stärken Zukunftsperspektive

Im Rahmen seiner strategischen Ausrichtung hat der Vorstand von Orion neue aktienbasierte Anreizprogramme für Führungskräfte beschlossen. Das Langzeit-Anreizprogramm, das sich über die Jahre 2025-2027 erstreckt, sieht die Ausgabe von bis zu 495.400 B-Aktien vor. Die Vergütung wird an konkrete Unternehmensziele wie Betriebsgewinn, Umsatz und ESG-Kriterien gekoppelt. Zusätzlich wurde ein Restricted Share Unit Plan aufgelegt, der weitere 200.000 B-Aktien umfasst. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Interessen von Aktionären und Führungskräften noch stärker aufeinander abzustimmen und die langfristige Wertentwicklung des Unternehmens zu fördern.

