Die Novartis-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der SIX Swiss Exchange. Im Handelsverlauf kletterte der Kurs um 1,5 Prozent auf 99,92 CHF, wobei das Tageshoch bei 100,00 CHF lag. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,7 Millionen gehandelte Aktien. Diese positive Entwicklung reiht sich in einen längerfristigen Aufwärtstrend ein, der die Aktie deutlich über ihr 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF vom April 2024 gehoben hat. Bemerkenswert ist auch die Annäherung an das 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF, das Anfang September 2024 erreicht wurde.

Dividendenaussichten und Geschäftsentwicklung

Für Anleger besonders interessant sind die Prognosen zur Dividendenentwicklung. Analysten erwarten für das laufende Jahr eine Dividende von 3,89 USD je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,50 CHF darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die positive Geschäftsentwicklung: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 13,87 Prozent auf 11,54 Mrd. CHF. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt aktuell bei 99,13 CHF, während für das Geschäftsjahr 2025 ein Gewinn von 8,29 USD je Aktie prognostiziert wird.

