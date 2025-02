Die Roche-Aktie zeigt sich in den jüngsten Handelssitzungen an der Schweizer Börse SIX in robuster Verfassung. Der Pharmawert verzeichnete im Tagesverlauf einen Anstieg von 0,2 Prozent und kletterte auf 298,70 CHF. Besonders bemerkenswert ist die Annäherung an das 52-Wochen-Hoch von 299,80 CHF, das erst kürzlich am 25. Februar erreicht wurde. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch im Handelsvolumen wider, das sich auf über 340.000 gehandelte Aktien belief. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 212,90 CHF aus dem Mai des Vorjahres bedeutet der aktuelle Kurs einen beachtlichen Wertzuwachs von mehr als 40 Prozent.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Dividendenpolitik des Pharmakonzerns gestaltet sich weiterhin aktionärsfreundlich. Nach einer Ausschüttung von 9,70 CHF je Aktie im vergangenen Jahr rechnen Marktbeobachter für das laufende Jahr mit einer leichten Erhöhung auf 9,94 CHF je Anteilsschein. Die Expertengemeinschaft sieht für die Roche-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 288,14 CHF, während für das Geschäftsjahr 2025 ein Gewinn je Aktie von 20,72 CHF prognostiziert wird. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 24. Juli 2025 veröffentlicht.

