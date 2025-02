Die Aktie von Hexagon Purus AS verzeichnet derzeit eine besorgniserregende Entwicklung an den Börsen. Der Anteilsschein des Unternehmens bewegt sich mit einem aktuellen Kurs von etwa 0,167 Euro in unmittelbarer Nähe seines 52-Wochen-Tiefs. Diese prekäre Situation wird besonders deutlich im Vergleich zum Jahreshöchststand von 1,050 Euro, der noch im Oktober 2024 erreicht wurde. Der massive Wertverlust von über 80 Prozent innerhalb weniger Monate spiegelt die herausfordernde Phase wider, in der sich das Unternehmen momentan befindet. Besonders bemerkenswert ist dabei die deutliche Verschlechterung der Geschäftszahlen, die sich im jüngsten Quartalsbericht manifestiert. Der Verlust je Aktie hat sich auf -1,37 NOK mehr als verdoppelt, verglichen mit -0,65 NOK im Vorjahreszeitraum.

Umsatzwachstum kann Verluste nicht kompensieren

Trotz eines moderaten Umsatzwachstums von 8,94 Prozent auf 395,36 Millionen NOK im letzten Quartal 2024 zeigt sich die angespannte Situation des Unternehmens in den Analystenprognosen für das laufende Jahr. Die Experten erwarten für 2025 einen weiteren Verlust von -1,978 NOK je Aktie. Auch die Dividendenaussichten bleiben unverändert gedämpft, da sowohl für das vergangene als auch für das laufende Jahr keine Ausschüttungen geplant sind. Die nächsten wichtigen Impulse für die Kursentwicklung werden von der Vorlage der Quartalszahlen am 6. Mai 2025 erwartet.

