Der renommierte Investmentfonds BlackRock American Income Trust plc verstärkt seine Position am Markt durch strategische Aktienrückkäufe. In einem bedeutenden Schritt erwarb das Unternehmen 120.000 eigene Stammaktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 209,00 Pence pro Aktie, die künftig in der Eigenverwahrung gehalten werden. Nach Abwicklung dieser Transaction wird sich das ausgegebene Aktienkapital des Unternehmens auf 68.571.984 Stammaktien belaufen, wobei 26.789.321 Aktien in der Eigenverwahrung verbleiben. Diese strategische Entscheidung führt dazu, dass etwa 28,09 Prozent des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens in der Eigenverwahrung gehalten werden.

Aktuelle Vermögenswerte und Marktbewertung

Die jüngsten Bewertungen des Fondsvermögens zeigen eine solide Performance. Der Nettoinventarwert des Trusts belief sich zum Geschäftsschluss auf 224,77 Pence pro Aktie bei reiner Kapitalbetrachtung, während er unter Einbeziehung der laufenden Jahreserträge bei 225,37 Pence lag. Diese Zahlen unterstreichen die stabile Position des Fonds im aktuellen Marktumfeld und spiegeln die erfolgreiche Umsetzung der Anlagestrategie wider. Die Bewertungen basieren dabei auf den aktuellen Marktpreisen der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere.

