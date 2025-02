Die Technologiefirma Itron verzeichnet beeindruckende Geschäftsergebnisse im vierten Quartal 2024, was sich positiv auf die Aktienkursentwicklung auswirkt. Mit einem Gewinn pro Aktie von 1,35 Dollar übertraf das Unternehmen die Analystenerwartungen deutlich. Der Quartalsumsatz stieg um 6 Prozent auf 613 Millionen Dollar, während der Bruttogewinn um 9 Prozent auf 214 Millionen Dollar zulegte. Besonders erfreulich entwickelte sich der freie Cashflow, der um 31 Millionen auf 70 Millionen Dollar anstieg. Der Gesamtjahresumsatz für 2024 erreichte 2,44 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 12 Prozent entspricht. Diese starke Performance spiegelt sich in einem Rekordauftragsbestand von 4,7 Milliarden Dollar wider.

Optimistische Prognosen für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich Itron zuversichtlich und prognostiziert einen Umsatz zwischen 2,4 und 2,5 Milliarden Dollar. Die Gewinnprognose pro Aktie liegt bei 5,20 bis 5,60 Dollar, was die bisherigen Markterwartungen übertrifft. Bereits für das erste Quartal 2025 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 610 bis 620 Millionen Dollar und einem Gewinn pro Aktie zwischen 1,25 und 1,35 Dollar. Das Wachstum wird insbesondere durch die verstärkte Nachfrage nach intelligenten Netzwerklösungen und die erfolgreiche Expansion der Grid Edge Intelligence Plattform getrieben. Der Geschäftsbereich Outcomes verzeichnete dabei mit einem Zuwachs von 25 Prozent die stärkste Entwicklung, hauptsächlich aufgrund gestiegener Software- und Dienstleistungsverkäufe.

