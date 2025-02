DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Ein Beamter des Weißen Hauses hat bestätigt, dass die geplanten Importzölle von 25 Prozent auf Waren aus Mexiko und Kanada noch verhandelt werden müssen. Vergangenen Monat hatte US-Präsident Donald Trump die Zölle angekündigt, weil die Länder seiner Meinung nach nicht in der Lage seien, die Flut von Einwanderern und Fentanyl über die Grenze einzudämmen. Wenige Tage später setzte er die Zölle dann aus, nachdem die Staatschefs dieser Länder zugesagt hatten, ihre Grenzen zu verstärken. Die Aussetzung soll am 4. März auslaufen. Auf einer Pressekonferenz am Montag sagte Trump, er werde die Zölle "pünktlich und planmäßig" in Kraft setzen. Trumps Ankündigung könnte lediglich eine Verhandlungstaktik sein. Am Dienstag erklärte die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum Pardo, dass die Gespräche noch andauern und sie davon ausgeht, noch in dieser Woche eine Einigung mit Trump zu erzielen.

Derweil prüft das US-Handelsministerium nun auch die Einführung von Zöllen auf weltweite Kupferimporte in die USA prüfen, begründet mit der nationalen Sicherheit. Ein Regierungsbeamter sagte, die Untersuchung sei notwendig, um die inländische Produktion von Kupfer anzukurbeln, das unter anderem für militärische Anwendungen, Elektrofahrzeuge und saubere Energie benötigt werde. Handelsminister Howard Lutnick in einer Erklärung, dass es "keine Ausnahmen, [und] keine Ausnahmen" geben werde.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

15:00 3M Co, Investorentag

22:05 Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q

22:05 Adtran Inc, Ergebnis 4Q

22:05 Ebay Inc, Ergebnis 4Q

22:20 Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Neubauverkäufe Januar zuvor: +3,6% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.991,25 +0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 21.263,25 +0,5% Nikkei-225 38.135,72 -0,3% Hang-Seng-Index 23.754,69 +3,1% Kospi 2.641,09 +0,4% Shanghai-Composite 3.365,71 +0,6% S&P/ASX 200 8.240,70 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Schwächere Vorgaben der Wall Street weitgehend abgeschüttelt werden. In den USA hatten erneut enttäuschende Konjunkturdaten für Verkaufslaune gesorgt, dazu agierten die Anleger vorsichtig im Vorfeld der Geschäftszahlenvorlage des KI-Dickschiffs Nvidia. Während der Nikkei-225 in Tokio erneut Federn lässt, erholen sich Schanghai und vor allem Hongkong kräftig. Auslöser der Rally ist laut Marktteilnehmern, dass Deepseek nach einer fast dreiwöchigen Unterbrechung den Zugang zu seiner Kernprogrammierschnittstelle wieder geöffnet und einen Dienst wieder aufgenommen habe, der für eine breitere Akzeptanz seines KI-Modells entscheidend sei. In Tokio lasten derweil Sorgen vor weiteren US-Zöllen auf der Stimmung. Zuletzt brachte US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf Kupfer ins Gespräch.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.621,16 +0,4% 159,95 +2,5% S&P-500 5.955,25 -0,5% -28,00 +1,3% Nasdaq-Comp. 19.026,39 -1,4% -260,54 -1,5% Nasdaq-100 21.087,25 -1,2% -264,84 +0,4% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,1 Mrd 1,1 Mrd Gewinner 1.634 1.252 Verlierer 1.159 1.510 Unverändert 53 75

Schwächer - Erneut belasteten vor allem Konjunktursorgen. Dazu kamen neue Aussagen von US-Präsident Donald Trump, wonach die Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko wie geplant eingeführt werden sollen. Daneben berichtete Bloomberg, dass die Beschränkungen für den Verkauf von Halbleitern an China verschärft werden sollen. Anleger hielten sich auch in Erwartung der möglicherweise auch in der Breite richtungweisenden Nvidia-Geschäftszahlen am Mittwoch zurück. Mit der Tesla-Aktie ging es um 8,4 Prozent abwärts. Das Unternehmen verkaufte im Januar in Europa 45 Prozent weniger Elektroautos als im Vorjahr. Li Auto machten einen Satz um 13,2 Prozent. Für Fantasie sorgte, dass der chinesische Hersteller, der bislang nur Hybridfahrzeuge im Angebot hatte, nun ein reines Elektroauto auf den Markt bringt. Super Micro Computer fielen um 11,7 Prozent. Dem Hersteller von Servern für künstliche Intelligenz droht der Ausschluss von der Nasdaq-Börse, wenn er die Frist zur Einreichung von Geschäftsabschlüssen nicht einhält. Zoom Communications sackten nach einer enttäuschenden Umsatzprognose um über 8 Prozent ab. Der Dow wurde gestützt vom Plus von 2,8 Prozent bei Home Depot. Im vierten Quartal übertraf der Einzelhändler sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis die Markterwartungen. Eli Lilly reagierten mit einem Plus von 2,3 Prozent darauf, dass höhere Dosen des Abnehmmittels Zepbound zu einem niedrigeren Preis angeboten werden sollen. Hims & Hers brachen um 22,3 Prozent ein. Der Telemedizinanbieter wird nach dem Auslaufen einer Sondergenehmigung künftig keine Nachahmerprodukte der Abnehmmittel von Novo-Nordisk mehr verkaufen. Ein schwacher Ausblick ließ die Aktie des Doughnut-Herstellers Krispy Kreme um 22 Prozent absacken.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,10 -8,1 4,18 -14,4 5 Jahre 4,13 -10,9 4,24 -25,4 7 Jahre 4,21 -11,0 4,32 -27,1 10 Jahre 4,29 -11,4 4,41 -27,7 30 Jahre 4,55 -10,6 4,66 -23,0

Die Renditen am Anleihemarkt gaben erneut nach, und zwar deutlich. Der Markt setze wieder stärker auf Zinssenkungen, hieß es mit Verweis auf die zuletzt gestiegenen Konjunktursorgen. Die US-Geldmärkte preisen nun 54 Basispunkte an Zinssenkungen für dieses Jahr ein, wobei eine erste Reduktion um 25 Basispunkte im Juli erwartet wird, nachdem sie kürzlich noch für September prognostiziert worden war.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:16 % YTD EUR/USD 1,0494 -0,2% 1,0513 1,0473 +1,3% EUR/JPY 156,89 +0,1% 156,77 156,64 -3,7% EUR/GBP 0,8300 +0,0% 0,8299 0,8293 +0,3% GBP/USD 1,2644 -0,2% 1,2667 1,2629 +1,0% USD/JPY 149,50 +0,3% 149,13 149,59 -5,0% USD/KRW 1.433,10 -0,1% 1.434,00 1.431,65 -2,9% USD/CNY 7,1748 +0,1% 7,1695 7,1758 -0,5% USD/CNH 7,2625 +0,1% 7,2539 7,2621 +2,0% USD/HKD 7,7711 -0,0% 7,7738 7,7759 +0,0% AUD/USD 0,6328 -0,3% 0,6348 0,6348 +2,3% NZD/USD 0,5709 -0,3% 0,5725 0,5732 +2,0% Bitcoin BTC/USD 88.606,55 -0,2% 88.748,40 90.515,05 -6,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich etwas schwächer, der Dollarindex verlor 0,3 Prozent, parallel zu den weiter fallenden US-Marktzinsen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,07 68,93 +0,2% +0,14 -2,5% Brent/ICE 73,20 73,02 +0,2% +0,18 -1,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben deutlicher nach, der Preis der US-Sorte WTI fiel um 2,5 Prozent auf 68,93 Dollar. Für Gegenwind sorgten erneut enttäuschende US-Konjunkturdaten, daneben wurden die Öllieferungen aus Kurdistan nach einer fast zweijährigen Pause wieder aufgenommen, wie die Analysten von Goldman Sachs bemerkten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.909,94 2.916,45 -0,2% -6,52 +10,9% Silber (Spot) 31,66 31,73 -0,2% -0,07 +9,6% Platin (Spot) 968,33 971,60 -0,3% -3,28 +6,8% Kupfer-Future 4,67 4,48 +4,1% +0,18 +15,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis gab kräftig nach, nachdem er im am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatte. Die Feinunze ermäßigte sich um 1,3 Prozent auf 2.913 Dollar. Im Handel war von Gewinnmitnahmen die Rede.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

HONGKONG - Konjunktur

Das BIP in Hongkong ist im vierten Quartal zum Vorquartal saisonbereinigt um 0,8 Prozent gestiegen

USA - Wirtschaftspolitik

Die Republikaner haben ihren Haushaltsentwurf mit knapper Mehrheit durch das US-Repräsentantenhaus gebracht. Das Budget sieht Ausgabenkürzungen von 1,5 bis 2 Billionen Dollar über zehn Jahre und 4 bis 4,5 Billionen Dollar an Steuersenkungen vor. Die Abstimmung dürfte zu einem Konflikt mit dem Senat führen, der größere Steuersenkungen befürwortet und den Plan des Repräsentantenhauses ändern will. Auch wenn Repräsentantenhaus und Senat sich auf einen Haushalt einigen sollten, müssen die Politiker noch Hunderte von Details zu Steuern, Gesundheitsfürsorge, Energie und Lebensmittelmarken aushandeln.

USA/UKRAINE

Die Ukraine hat einem Abkommen über Bodenschätze mit den USA zugestimmt, das laut Präsident Trump am Freitag im Weißen Haus mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj abgeschlossen werden soll. Laut dem Wall Street Journal haben die USA ihre frühere Forderung nach dem Recht auf 500 Milliarden Dollar an potenziellen Einnahmen aus der Erschließung der ukrainischen Bodenschätze fallengelassen. "Es ist ein sehr großes Geschäft. Es könnte ein Billionen-Dollar-Geschäft sein", sagte Trump.

