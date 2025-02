Der Hamburger Pharmawirkstoffforscher Evotec steht vor einer bedeutenden Veränderung in der Unternehmensführung. Die seit April 2023 amtierende Finanzchefin Laetitia Rouxel wird das Unternehmen zum 31. März 2025 verlassen. Ihre Position als Chief Financial Officer (CFO) wird sie bereits Ende Februar niederlegen. Als Nachfolger wurde Paul Hitchin ernannt, der ab dem 1. März 2025 die finanzielle Steuerung des im MDAX und TecDAX notierten Unternehmens übernehmen wird. Der Wechsel in der Finanzführung kommt zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt, da Evotec sich derzeit auf einem Transformationskurs zu nachhaltigem und profitablem Wachstum befindet.

Erfahrener Finanzexperte übernimmt das Ruder

Mit Paul Hitchin gewinnt Evotec einen ausgewiesenen Finanzexperten, der über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in führenden Positionen verfügt. In seiner vorherigen Rolle als Finanzchef bei Mediq zeichnete er sich durch erfolgreiche Wachstumsprogramme und Effizienzsteigerungen aus. Seine umfassende Expertise im Finanzbereich, die er unter anderem während seiner dreizehnjährigen Tätigkeit bei General Electric entwickelte, soll nun den Transformationsprozess bei Evotec vorantreiben. Der neue Finanzvorstand wird sich besonders darauf konzentrieren, die positive Entwicklung der Liquidität fortzuführen und die strategische Neuausrichtung des Unternehmens finanziell zu untermauern.

