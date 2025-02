Der französische Lebensmittelkonzern Danone verzeichnete im vierten Quartal des vergangenen Jahres ein überraschendes Umsatzplus. Mit einem flächenbereinigten Wachstum von 4,7 Prozent übertraf das Unternehmen deutlich die Erwartungen der Analysten, die lediglich mit einem Anstieg von 4,2 Prozent gerechnet hatten. Besonders bemerkenswert war dabei, dass der Zuwachs hauptsächlich auf gestiegene Absatzmengen zurückzuführen war, die um 4,2 Prozent zulegten. Die Preisgestaltung spielte mit einem moderaten Anstieg von 0,6 Prozent eine untergeordnete Rolle. Im Pariser Börsenhandel reagierte die Aktie positiv auf diese Entwicklung und verzeichnete einen Kursanstieg von 0,72 Prozent auf 70,02 Euro.

Strategische Neuausrichtung zeigt Wirkung

Die vom Unternehmen eingeleitete Strategie zur Rückgewinnung von Marktanteilen scheint erste Früchte zu tragen. Nachdem Danone zuvor aufgrund der hohen Inflation Kunden an günstigere Eigenmarken verloren hatte, setzt der Konzern nun verstärkt auf Mengenwachstum. Für das laufende Geschäftsjahr peilt das Management ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent an, was den mittelfristigen Zielen des Unternehmens entspricht. Der Gesamtumsatz des Konzerns belief sich im Berichtszeitraum auf 6,72 Milliarden Euro, was die Analystenprognosen von 6,59 Milliarden Euro ebenfalls übertraf.

