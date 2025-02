Die Porsche Automobil Holding SE verzeichnet moderate Kursgewinne im XETRA-Handel, während Analysten eine höhere Dividende für 2024 prognostizieren.

Die Porsche Automobil Holding SE verzeichnete am Vormittag eine leichte Aufwärtsbewegung im XETRA-Handel. Der Kurs stieg um 0,1 Prozent auf 38,65 Euro, wobei das Tageshoch kurzzeitig bei 38,96 Euro lag. Das Handelsvolumen belief sich auf 24.479 gehandelte Aktien. Diese moderate Entwicklung steht im Kontext eines herausfordernden Marktumfeldes, wobei die Aktie sich deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 52,32 Euro bewegt. Für das laufende Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende von 2,73 Euro, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 2,56 Euro darstellen würde. Der durchschnittliche Analystenkonsens für das Kursziel liegt derzeit bei 38,86 Euro.

Geschäftsentwicklung und Ausblick

Die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024 fallen gedämpft aus, wobei Analysten einen Verlust von 48,379 Euro je Aktie prognostizieren. Diese Prognose spiegelt die aktuellen Herausforderungen wider, denen sich das Unternehmen gegenübersieht, insbesondere im wichtigen chinesischen Markt, wo der Absatz im vergangenen Jahr um mehr als ein Viertel einbrach. Die nächsten Geschäftszahlen werden mit Spannung erwartet, wobei der Konzern voraussichtlich am 25. März 2025 Einblick in die Q4 2024-Bilanz gewähren wird. Diese Entwicklungen werden vor dem Hintergrund der bevorstehenden Veränderungen in der Unternehmensführung besonders aufmerksam verfolgt.

Anzeige

Porsche SE-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Porsche SE-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Porsche SE-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Porsche SE-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Porsche SE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...