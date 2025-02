Die Windenergieaktie verbucht beachtliche 4,8 Prozent Zuwachs im XETRA-Handel und setzt Erholungstrend fort, während Experten weiteres Wachstumspotential prognostizieren.

Die Nordex-Aktie verzeichnete am Dienstag deutliche Zuwächse im XETRA-Handel, wobei der Kurs um 4,8 Prozent auf 12,57 Euro anstieg. Im Tagesverlauf erreichte das Papier zwischenzeitlich sogar 12,68 Euro, nachdem es bei 11,92 Euro in den Handel gestartet war. Diese positive Entwicklung unterstreicht eine wachsende Investorennachfrage, die sich in einem beachtlichen Handelsvolumen von über 879.000 gehandelten Aktien widerspiegelt. Der aktuelle Kurs liegt jedoch noch immer deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,77 Euro, das am 15. Mai 2024 erreicht wurde. Seit dem 52-Wochen-Tief von 9,21 Euro Ende Februar 2024 hat sich der Anteilsschein allerdings erheblich erholt und zeigt mit einer Steigerung von mehr als 25 Prozent eine bemerkenswerte Aufwärtsdynamik.

Analyst:innen sehen weiteres Potenzial

Die jüngsten Quartalszahlen des Windturbinenherstellers zeigen eine positive Trendwende. Im dritten Quartal 2024 konnte Nordex einen Gewinn je Aktie von 0,02 Euro verbuchen, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 0,15 Euro im Vorjahreszeitraum darstellt. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs von 3,07 Prozent auf 1,67 Milliarden Euro bewerten Marktexperten die Zukunftsaussichten des Unternehmens optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17,78 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial von etwa 40 Prozent zum aktuellen Kursniveau signalisiert. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 0,047 Euro je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 27. Februar 2025 veröffentlicht und könnten weitere Impulse für die Kursentwicklung liefern.

Anzeige

Nordex-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Nordex-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Nordex-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Nordex-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Nordex: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...