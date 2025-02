Der Sportartikelhersteller verzeichnet erfreuliches Kurswachstum trotz Abstand zum 52-Wochen-Hoch, während Experten höhere Dividenden und weiteres Potenzial prognostizieren.

Die adidas-Aktie zeigt in der aktuellen XETRA-Handelssession eine positive Tendenz und verzeichnete zuletzt einen Anstieg von 0,7 Prozent auf 246,80 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Höchststand von 247,50 Euro. Mit dem aktuellen Kurs liegt die Aktie zwar 6,44 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 263,80 Euro, das am 13. Februar 2025 erreicht wurde, jedoch deutliche 26,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 180,82 Euro vom 7. März 2024. Das durchschnittliche Kursziel von Finanzexperten liegt bei 258,08 Euro, was weiteres Wachstumspotenzial andeutet.

Beeindruckende Quartalszahlen und Dividendenaussichten

Die im Oktober veröffentlichten Quartalszahlen unterstreichen die positive Entwicklung des Sportartikelherstellers. Im dritten Quartal 2024 erwirtschaftete adidas einen Gewinn von 2,48 Euro je Aktie, was eine bemerkenswerte Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von -2,12 Euro darstellt. Auch der Umsatz konnte deutlich gesteigert werden und belief sich auf 6,44 Milliarden Euro - ein Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,20 Euro. Besonders erfreulich für Anleger: Während die Dividendenausschüttung für das Jahr 2023 bei 0,700 Euro lag, rechnen Experten für das laufende Jahr mit einer deutlichen Steigerung auf 1,54 Euro je Aktie. Die Veröffentlichung der Q4 2024-Kennzahlen wird für den 5. März 2025 erwartet und dürfte weiteren Aufschluss über die Entwicklung des traditionsreichen Unternehmens aus Herzogenaurach geben.

