Die PayPal-Aktie verzeichnete am Dienstag im XETRA-Handel einen Anstieg von 1,9 Prozent auf 71,20 Euro. Im Tagesverlauf erreichte das Papier sogar einen Höchstwert von 71,29 Euro. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum jüngsten Abwärtstrend, der die Aktie seit ihrem 52-Wochen-Hoch von 91,14 Euro am 4. Februar 2025 belastet. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aktie etwa 21,88 Prozent unter diesem Höchststand. Besonders bemerkenswert ist die neue strategische Zusammenarbeit mit eDreams ODIGEO, die heute bekannt gegeben wurde. Durch diese Kooperation erhalten PayPal-Kunden in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Spanien kostenlosen Zugang zur Prime Discovery-Mitgliedschaft für ein Jahr. Diese Partnerschaft stärkt PayPals Position im europäischen Reisemarkt, einem der größten und am schnellsten wachsenden Sektoren im globalen E-Commerce mit einem geschätzten Volumen von 1,5 Billionen Euro.

Technische Analyse zeigt gemischte Signale

Trotz des tagesaktuellen Anstiegs bleibt die technische Gesamtsituation der PayPal-Aktie angespannt. Die 200-Tage-Linie bei 74,63 US-Dollar hat sich als zentrale Unterstützungsmarke etabliert, während die kürzeren gleitenden Durchschnitte einen klaren Abwärtstrend anzeigen. Die 20-Tage-Linie liegt bei 79,98 US-Dollar und die 50-Tage-Linie bei 84,96 US-Dollar, was die gegenwärtige Schwächephase unterstreicht. Im Vergleich zum 52-Wochen-Tief von 52,44 Euro vom 27. Juli 2024 liegt der aktuelle Kurs jedoch immer noch deutlich höher. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostizieren Analysten einen Gewinn von 5,04 US-Dollar je Aktie. Die Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 werden voraussichtlich am 30. April veröffentlicht und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

